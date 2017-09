Töötukassa vastus Mari Saati arvamusloole: töövõimet ei hinda juhid või ametnikud

Saat rääkis loos oma noorest sõbrast, kes sai enne töövõimereformi kaheksa aastat töövõimetuspensioni. Tudengil on paranematu haigus, mille tõttu tuleb viibida pidevalt haigla päevaravis ja võtta ravimeid. Enne reformi oli ta 60 protsenti töövõimetu. Pärast reformi esitas ta uue töövõime hindamise taotluse ja sai teada, et on töövõimeline.

Töövõimetu vs töövõimeline?

Liimal selgitas, et nüüd hinnatakse inimese töövõimet, mitte töövõimetust ning selleks kasutatakse teistmoodi põhimõtteid ja metoodikat. Varasemalt lähtuti töövõimetuse määramisel eelkõige haiguse diagnoosist, mis otsustas töövõimetuse protsendi.

Uue metoodika järgi tuginetakse töövõime hindamisel inimese tervise andmetele ja lisaks kirjeldab iga taotleja ise, millised piirangud on ta oma tervise tõttu näiteks liikumisel, käelises tegevuses või vaimses võimekuses. «Sellepärast ei saa öelda, et kui kellelegi oli enne 40 või 60 protsenti püsiv töövõimetus, siis uues süsteemis hinnates on tal kindlasti osaline töövõime,» lausus Liimal.

Küll aga võib senise praktika põhjal öelda, et mida suurem oli inimese töövõimekaotuse protsent (80-100), seda suurem on tõenäosus, et inimesele määratakse puuduv töövõime. Väiksema töövõime kaotuse (10-40 protsendi) puhul võib uue metoodika järgi hindamise tulemuseks aga suurema tõenäosusega olla, et inimese töövõime ei ole vähenenud.

Töövõime hindamisel antakse hinnang pikaajalisele ja püsivale tervisekahjustusele, mis kestab vähemalt kuus kuud. Kui inimese tervis on näiteks trauma või operatsiooni tõttu ajutiselt kahjustunud, kuid ta saab prognooside järgi poole aasta pärast terveks, siis tal töövõime vähenemist kohe ei määrata. Kui aga selle aja jooksul ei toimu oodatud paranemist, siis saab ta esitada uue töövõime hindamise taotluse.

Kas töövõimeline on terve?

Saat küsis oma arvamusloos, kas töövõimeline tähendab, et inimene on terve. Liimali sõnul seda öelda ei saa. «See ei tähenda, et inimene oleks täiesti terve. See tähendab, et tervisemurega seotud piirangud ei ole nii tõsised, et takistaks tal töötamist,» lausus ta.

Tasub aga teada, et töötamise all ei mõelda konkreetsel ametikohal töötamist, vaid üleüldist töövõimet. Kui inimene ei saa tervisemure korral enam praegust ametit pidada, siis soovitab Liimal pöörduda töötukassa poole, sest sellisel juhul saavad ka töötavad inimesed nüüd tuge oma oskuste täiendamiseks või uue eriala õppimiseks.

Allolevast tabelist on näha, kui paljudel korduvhindajatest (inimestest, kellel seni oli määratud püsiv töövõimetus protsentides) on puuduv või osaline töövõime või töövõime ei ole vähenenud. Andmed on inimeste kohta, kes esitasid hindamistaotluse jaanuaris-augustis ning kellele oli 12. septembri 2017 seisuga tehtud töövõime hindamise otsus.

Liimal lisas, et uue hindamise metoodika puhul võetakse arvesse ka taotleja ravivõimalusi ja abivahendite kasutamist. Näiteks kui taotlejal on krooniline haigus nagu diabeet, aga talle on määratud ravi, mille mõjul on tema terviseseisund hea, siis see haigus on Liimali sõnul kompenseeritud ehk ei mõjuta tema töövõimet nii palju, et töötamine oleks takistatud.