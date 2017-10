Graafik: maailma kõige ebatervislikumad riigid leiab Ida-Euroopast

Suurbritannia meditsiiniportaal Clinic Compare koostas ülevaate maailma tervislikematest ja ebatervislikematest riikidest, võttes arvesse elanikkonna alkoholitarbimist, suitsetamist ning ülekaalu.

Maailma kõige ebatervislikumaks riigiks osutus selle edetabeli järgi Tšehhi, mille elanikud on kõige suuremad alkoholipruukijad. Iga elanik joob statistika kohaselt aastas 13,7 liitrit puhast alkoholi, mis teeb kokku 550 napsu (25 ml). Kuigi Tšehhis on Euroopa riikide ühed karmimad tubakapiirangud, on tšehhid suitsetajate edetabelis kõrgel 11. kohal.

Ida-Euroopa maad paistavadki selles edetabelis silma kõrgete kohtade poolest. Venemaa on teisel kohal ja Sloveenia kolmas. Sloveenlased on suitsetajate edetabelis kuuendal kohal ning statistika kohaselt suitsetab iga sloveen aastas 2,63 sigaretti.

Ameerika Ühendriigid on ainus riik väljaspool Euroopat, mis pääses ebatervislike riikide esikümnesse ja seda tänu ülekaalulisusele. Ameeriklased on maailmas üks kõige enam rasvunud rahvas, 35 protsendi täiskasvanud elanike kehakaal on ohtlikult kõrge.

Okeaania osutus maailma kõige rasvunumaks piirkonnaks. Samoa saartel on 41,6 protsenti elanikest ülekaalulised, nende kehamassiindeks on üle 30 (normaalseks peetaks 24,9 BMI). Tonga, Kiribati, Tuvalu ja Fidži kuuluvad samuti paksude esikümnesse, nii halbade tervisenäitajate põhjuseks peetakse Läänest imporditud rasvaseid ja kõrge energiaväärtusega toite.

Tervislikud kriisiriigid

Maailma kõige tervislikumaks riigiks on nende andmete alusel Afganistan, kus on vaid 2,7 protsenti elanikest rasvunud (kehamass üle 30 BMI). Ülekaalulisuse edetabelis annab see eelviimase koha, ka suitsetajate edetabelis ei ole nad kõrgel kohal (83 sigaretti elaniku kohta aastas). Seal on ka kõige madalam alkoholitarbimine maailmas, kuna riigis on alkoholi müük ja tarbimine keelatud. Tervislike riikide edetabelis on mitmed Aafrika maad nagu Malawi, Nigeeria, Etioopia.

Maailma Tervise Organisatsiooni (WHO) hiljutisest aruandest selgus, et mittenakkuslike haiguste leviku tõkestamise meetmed on olnud ebapiisavad, mistõttu avaldab WHO survet riikide valitsustele, et nad pingutaksid rohkem globaalse tervisekriisi lahendamiseks.