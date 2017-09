Kana, ploomid ja läätsed tekitavad kiiremini täiskõhutunnet

Warwicki ülikooli uurijad leidsid, et toidud, mis on rikkad aminohapete poolest, annavad küllastustunde enam, kui teised, vahendab Independent.

Kana, makrell ja avokaado on kõigest mõned toidud, mis seda efekti põhjustavad. Teadusajakirjas Molecular Metabolism avaldatud uuring pakub välja, et see teadmine võib kaalulangetajatele eriliselt kasulik olla.

Seda, kui kiiresti peale einet tunneme, et kõht sai täis, määrab ajurakkude rühm, mida stimuleerivad just aminohapped.

Aprikoosid, ploomid, mandlid, läätsed, sealiha, kana ja avokaadod suurendavad aminohapete konsentratsiooni veres.

Aminohapete tase veres ja ajus peale sööki on oluline signaal, mis annab edasi täiskõhutunnet.

Aju keskel hüpotaalamuses olevad osakesed, mis kontrollivad kehakaalu, tunnetavad otseselt aminohappeid. Teadmine annab uusi võimalusi, kuidas tervislikult oma kehakaalu kontrolli all hoida ja isedest võitu saada.

Sellele järeldusele jõuti, kui ajusse juhiti suur doos aminohappeid, millele hüpotaalamuse osakesed reageerisid juba 30 sekundi pärast ja saatsid ajule signaali, et kõht on täis.

Need leiud võivad olla olulise tähtsusega isuvähendavate preparaatide loomisel, millega aina suurenevat ülekaalulisust ravida.