Kuus kodust vahendit kuiva naha leevenduseks

Terviseportaal MedicalNewsToday jagab nõuandeid, kuidas saab koduste ja looduslike vahenditega naha seisukorda leevendada. Kõige tõhusam viis naha niisutamiseks on kanda need pärast duši all või vannis käimist niiskele nahale ning lasta imenduda.

Päevalilleseemneõli. See tagab naha veevajaduse ning on sobilik lisaks näonahale kasutada näiteks ka karedatel küünarnukkidel. Õlide kasutamisel tuleb meeles pidada, et mitte igaüks neist ei sobi niisutajaks – kui päevalilleseemneõli saab selle tööga hästi hakkama, siis oliiviõli seevastu pigem kahjustab naha loomulikku kaitsevõimet.

Kookosõli. Ka see on nahale ideaalne ja ohutu vahend, sest sisaldab küllastunud rasvhappeid, millel on nahka pehmendav toime. Kookosõli suurendab ka nahapinnal leiduvate rasvarakkude arvu, mis muudab kuiva naha pehmemaks.

Kaerahelbed. Need võib näiteks puruks jahvatada ning segada jogurti või mõne näokreemi sisse, aga ka kanda näole lihtsalt leotatud kaerahelbed. Kaerahelbeid iseloomustab põletikuvastane ning rahustav toime.

Piim. Mõningatel andmetel võib ka piima joomine eelkõige kuivale näonahale leevendust pakkuda ning põhjuseks on samuti piima rasvasus. Otse nahale kanda piima aga pigem ei soovitata.

Mesi. Mesi pakub nii niisutust, tervenemist kui ka põletikuvastast toimet, mistõttu võib seda kanda ka kahjustunud või aknega nahale.

Aaloe. Kuivale nahale võib kanda nii aaloegeeli kui ka otse taimest pigistatud vedelikku. Kui muret tekitavad näiteks kuivad käed, võib enne magaminekut määrida neid aaloegeeliga, panna kätte kindad või käte ümber sokk ning lasta aaloel toimida öö läbi.