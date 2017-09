Võta aeg maha: meditatsioon vähendab südamehaiguste riski

Assotsiatsioon kirjutab oma ajakirjas, et järeldus meditatsiooni kohta tuleb paljude varasemate uuringute ning mediteerimise mõju analüüsimisest südame tervisele, vahendab MedicalNewsToday. Südame-veresoonkonnahaigused on nimelt üks enimlevinud surmapõhjustajaid maailmas ning nende alla kuuluvad paljud seisundid, alustades südame isheemiatõvest ja arütmiast ning lõpetades südameseiskumisega.

Nende ennetamiseks on hulk viise, näiteks mittesuitsetamine, tervislik ja südamesõbralik toitumine ning regulaarne liikumine. Kui inimene, kellel esinevad sagedased südamehaiguste riskifaktorid nagu kõrge vererõhk ja kolesterool, kombineerib neid käitumisviise koos mediteerimisega, võib see anda lisakaitse.

Südame assotsiatsiooni uurimisgrupi juht dr Glenn Levine märkis, et kuigi on leitud mediteerimise häid mõjusid südamele, ei ole samas piisavalt materjali, et sellel oleks kindel ja konkreetne roll haiguste ennetamisel. Samuti ei tohi unustada, et peamine südamehaiguste ennetamise strateegia peaks siiski olema tervislik eluviis ning vajadusel meditsiinilise abi kasutamine.

Levine'i meeskond uuris meditatsioonipraktikate, nende seas zen-meditatsiooni ja transtsendentaalse meditatsiooni mõju inimese tervisele. Leiti, et mediteerimine leevendab stressi ja depressiooni ning vähendab ärevust. Nii võib inimene omakorda paremini magada ja tema tervislik seisund paraneb mõnevõrra.

Samuti näitasid tulemused, et meditatsioonil on potentsiaali alandada kõrget vererõhku, mis on südamehaiguste ennetamisel väga oluline. Kuna meditatsiooniga paraneb inimese vaimne tervis ja suureneda võib tahtejõud, on ka võimalus, et suitsetajatel on mediteerides lihtsam halvast harjumusest vabaneda.

Dr Levine paneb samas inimestele südamele, et meditatsioonist üksi ei aita, vaid tervislik eluviis käigu ikka sellega koos. Seega tuleb mitmekülgselt süüa, aktiivselt liikuda ning hoida kontrolli all vererõhku, kolesteroolitaset ja jälgida teisi olulisi tervisenäitajaid. «Oluline on ka mõista, et mediteerimine ei asenda traditsioonilist arstiabi,» lisas ta.