Ettevaatust! See und soodustav toidulisand napsuga kokku ei klapi

Melatoniin on inimese organismis toodetav looduslik hormoon, ent seda müüakse ka toidulisandi kujul apteekides ning tarvitatakse une parandamiseks. Kuigi melatoniin võib tunduda süütu, peab inimene seda kasutades teadma, kuidas tarvitada seda ohutult, kirjutab terviseportaal MedicalNewsToday.

Koos suurema koguse alkoholiga, olgu siis kogemata või meelega tarbides nõrgeneb melatoniini mõju, sest alkohol häirib und nagunii. Samuti võib esineda kergesti ärritumist, keskendumisraskusi, ärevushooge, punetust näos, käte ja jalgade turset ja intensiivseid unenägusid. Ohtlikumad kõrvalnähud, mis võivad alkoholi ja melatoniini koosmõjul tekkida, on hingamisraskused, kiirenenud südamelöögisagedus, pearinglus ja minestamine. Kuigi alkoholi tarbinud isik ei tohiks nagunii rooli istuda, on alkoholi ja melatoniini tarvitanud inimesel veelgi rohkem raskusi kõndimisel, auto või muu masina juhtimisel ning suur tõenäosus sattuda õnnetustesse.

Üldiselt soovitatakse tableti kujul melatoniini tarbida 1–3 milligrammi umbes tund enne uinumist, sest nii on kehal sellest kõige enam kasu. Melatoniini leidub täiesti looduslikul kujul veel näiteks piimas, maasikates, tomatites ja Kreeka pähklites. Kui inimene on tableti kujul melatoniini alles kasutama hakanud, peaks ta tulemusi hakkama nägema mõne päeva jooksul pärast tarbimist. Harva võib juhtuda, et melatoniini tarbimisel esineb väiksemaid kõrvalnähte nagu uimasus, peavalu või päevane unisus.

Kuna nii alkohol kui melatoniin on peamiselt rahustava toimega, on nende koosmõju vastupidine ehk pigem ärritab organismi ja raskendab siseelundite tööd. Kui melatoniini ja alkoholi tarbimisel esineb ohtlikumaid kõrvalnähte, näiteks hingamisraskused, tuleb kiiresti abi kutsuda.