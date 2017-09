Mart Luik asub erahaiglat rajama

«Me alles ehitame seda asja üles, aga tegeleme erahaigla projektiga. Paar keskust on juba olemas, on Hea Une Keskus ja Pea- ja Kaelakirurgia arstid on ka juba kokku kogutud. Aga see on alles algus, selle pinnal me tegeleme erahaigla rajamise plaaniga,» ütles Luik ERR-ile.

Luik rääkis, et projekti põhiline eestvedaja on Vallo Veering, kes on tema tema pikaajaline hea tuttav.

Põhiliselt meedias tegutsenud Mart Luik on kätt proovinud ka meelelahutuses, juhtides Rock Cafe-d, ja toidutööstuses, olles ühistu Eesti lihatööstus juhatuse liige, seejärel tegutses ta valimisliidu Tegus Tallinn kampaaniajuhina, kust lahkus ning kandideerib kohalikel valimistel IRL-i nimekirjas.

Vallo Veering on Hea Une keskuse juhatuse esimees, ta on olnud tegev ka filmiäris, olles Testfilmi juhatuse esimees. Testfilmi üks töödest on dokumentaalfilm riigireetur Herman Simmist.