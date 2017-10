Arsti juurde pääsemine on Tallinnas tõeline katsumuste rada

«Perearst ravib tervet peret, aga sinna võivad kuuluda nii mitte ainult noored, vaid ka vanad inimesed. Minu ema on 80-aastane ja loomulikult on tal aeg-ajalt vaja käia arsti juures,» rääkis venekeelse Postimehe poole pöördunud Jelena.

Perearstid asuvad Tõnismäe polikliinikus neljandal korrusel, kuna maja on vana, on ka trepid kõrged. «Kuni me emaga arsti juurde jõuame, tuleb pärast iga trepivahet istuda. Õnneks on seal pingid, aga lifti pole,» rääkis naine. Samas on lift olemas Magdaleena haiglas. «Kusjuures seal on polikliinik kõigest kahel korrusel,» lisas ta.

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) pressiesindaja Marthi Leppiku sõnul Tõnismäe üksuses töötavad perearstid rendivad ruume Ida-Tallinna Keskhaiglalt. Perearstid on valinud keskhaigla, kuna pakutav rendihind on ilmselt nende jaoks soodne. Ta toonitas, et tegemist ei ole Ida-Tallinna Keskhaigla arstidega, vaid samas hoones tegutsevate perearstidega.

Lifti ei tule

«Kõnealune hoone on aga muinsuskaitse all ning seetõttu sinna sisse lifti ehitada ei lubata kahjuks,» ütles Lepik. Tema sõnul oleks kindlasti perearstidel võimalus ka kaasaegsemates ärikeskustes ruume üürida, kuid mõistagi on üürihinnad uutel pindadel ka teised.

«Tõenäoliselt on see ka põhjus, miks ei soovita mujale kolida,» ütles haigla esindaja. Kuna Tõnismäel töötavad ka mitmed ITK eriarstid, siis pole haiglal olnud plaani neid ülemistele korrustele kolida.

Ratastooliga pääseb polikliinikusse maja tagumise ukse kaudu ning seal on olemas ka eraldi kabinet, kus perearstid saavad ratastoolis saabuvaid patsiente vastu võtta. Selline süsteem on käigus olnud juba aastaid.

Parkimise osas aga ITK midagi ette võtta ei saa, sest tegemist on linna maaga ja parkimist korraldab polikliiniku juures Tallinna linn, mitte haigla.