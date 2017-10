Video: tätoveering, mis näitab omaniku meditsiinilist seisundit

Tervisemonitoride üldine probleem on see, et nad ei ole otseselt kasutaja küljes, vajavad laadimist ja WiFi-võrku. Harvard ja MIT lõid nutika tätoveeringu, mis asetab tervisemõõdikud otse nahale ja ei vaja laadimist ega interneti ühendust, vahendab Engadget.

Tätoveeringu tint reageerib kehavedelike keemilisele koostisele ja kajastab vere olekut. Roheline tint värvub tumedamaks, kui keha on vedelikupuuduses. Teistsugune roheline tint muutub pruuniks, et hoiatada diabeetikuid, kui nende glükoositase tõuseb.

Erinevalt tavalistest tätoveeringutest ei jää see kehale igaveseks. Piisavalt täiustades, loodavad teadlased teha tätoveeringud, mis kestavad ainult nii kaua kui kasutaja seda soovib. Need võivad olla ka nähtavad ainult kindla valguse all. Samuti saab tätoveeringut siiski nutitelefoniga ühendada ja kontrollida, mida sümbolid käel täpselt tähendavad.

Vaata videot, mis seletab täpsemalt, kuidas tätoveering toimib.