Austraallasi niidab eriliselt raskete sümptomitega mutantgripp

Esmalt end 40-kraadise palavikuga ilmutanud gripp tabas näiteks nelja kuu vanust Brock Gilbertit, kelle haigus osutus nii hulluks, et ta ei suutnud isegi pead tõsta ning viidi kohalikku EMOsse, kirjutab news.com.au. Järgmisel päeval poiss oksendas ning tal tekkisid krambihood. Imikul diagnoositi A-alatüübi gripp ja bakteriaalne meningiit. Sellega aga haigus ei piirdunud. Poisil tehti lastehaiglas magnetresonantstomograafia, mis näitas ajuturset ning võimalikku trombi. Paraku ei ole veel teada, kui ulatusliku hoobi see tema tervisele andis.

Ka 12-aastasel Caleb Loganil ilmnesid esmalt gripisümptomid (palavik, koha, kurguvalu), mis aga tipnesid kõhulahtisuse, oksendamise ja letargiaga. Poisil diagnoositi B-alatüübi gripp koos kopsupõletikuga, mis viis ta kuueks nädalaks haiglasse ning lõpuks kunstlikusse koomasse.

«Ta ei suutnud ise hingata. Meile öeldi toona, et Caleb on väga haige, tal on sepsis ning me peame olema valmis selleks, et ta ei tule sellest eluga välja,» kirjeldas poisi isa Darren. Praegu on noormees siiski õnneks tervenemas.

Austraalia terviseameti hinnangul on paljusid raskeid haigusjuhtumeid ja surmasid põhjustanud A-alatüübi mutanteerunud tüvi, kuigi kaitse A-gripitüve vastu sisaldus tänavuses gripivaktsiinis. Ainuüksi sel aastal on teatatud juba 288 gripi põhjustatud surmajuhtumist ning number on paraku veel tõusuteel. Gripijuhtumeid on aga Austraalias tänavu olnud üle 170 000, mis on 156 protsenti kõrgem kui mullu samal ajal.

Traagiliselt viis gripp hauda näiteks kaheksa-aastase Rosie Anderseni, kelle süda gripi põdemise tagajärjel seiskus. Tüdruku pere pidas haigust tavaliseks külmetuseks ega osanud selle tagajärge ette kujutada isegi mitte oma halvimates unenägudes.

A-alatüübi gripist tekkinud komplikatsioonide tagajärjel suri ka 19-aastane Nathan Brown, kelle kopsudes ja südames tekkis stafülokokk-infektsioon. Noormees pandi kunstlikku koomasse, ent tema siseorganid lakkasid lõpuks töötamast.

Ohtlik gripp ei ole siiski kimbutanud ainuüksi lapsi ja noori, vaid selle määrad on kõrgeimad üle 85-aastaste inimeste hulgas. Nendest järgmiseks riskirühmaks aga ongi kuni üheksa-aastased lapsed. A-alatüübi mutanteerunud tüvi levib jõudsalt ka näiteks hooldekodudes. Septembris suri sellesse kaheksa Victoria osariigi piirkondliku hooldekodu elanikku ning surmadele järgnenud haigusepuhang tabas veel 123 elanikku ja töötajat. Tasmaania osariigi piirkondlikus hooldekodus suri aga gripi tagajärjel kuus vanurit.