8 sügistoitu, mis sobivad ideaalselt kaalulangetajale

Sügisel on võimalus toidulauda rikastada puu- ja köögiviljadega, mis annavad hulga vitamiine ja teevad meele rõõmsaks. Lisaks kasulikele omadustele leidub neis vähe kaloreid, mis tähendab, et kindlasti võiks neid oma menüüsse kaasata kaalulangetaja. Samas kuluvad need ära ka iga muu inimese toidulauale, kes soovib mitmekülgselt toituda.

Business Insider teeb ülevaate, millised kodu- ja võõramaised viljad maitsevad praegu eriti hästi.

Suvi- ja talikõrvitsad. Nende nimetuste alla mahuvad nii rull- ja taldrikkõrvits, spagetikõrvits kui ka tavaline kõrvits. Kõik neist on head A- ja C-vitamiini allikad ning sisaldavad rikkalikult kiudaineid, samas kui nende kalorisisaldus on üsna madal, kõige tuntumas rullkõrvitsas vaid vaevu 20 kalorit sajas grammis.

See, mida me suvikõrvitsast kõneldes mõtleme, on tegelikult hoopis rullkõrvits. Foto: Panthermedia/Scanpix

Seened. Ka need on maitsvad ja samas kalorivaesed lisandid, mida panna näiteks salati, ahjuvormi või prae sisse. Seentes leidub enamasti palju B- ja D-vitamiini ning need toimivad kasuliku antioksüdandina.

Lillkapsas. See on kaalulangetajale hea asendus süsivesiku- ja tärkliserikastele toitudele (kartul, riis, pasta), ühtlasi on lillkapsa koostis vitamiinide ja mineraalainete poolest märksa rikkalikum. Näiteks saab lillkapsast riivida «riisi», mida kasutada toitudes tavalise valge riisi asemel – kalorite poolest on see suur kokkuhoid.

Õunad. Vitamiini- ja kiudainerikkaid õunu peaks sügisel sööma nii palju kui süda lustib. Eelistada võiks kahtlemata kodumaist õuna, pesta need hoolikalt puhtaks ning jätta koorimata, sest just koores peituvad paljud vitamiinid.

Kiivi. Vahelduseks kodumaistele puuviljadele võid poeletilt haarata ka eksootilise kiivi, mis rahuldab magusavajadust, ent ei tekita kõhus puhitust. Ühes keskmises kiivis on vaid 60 kalorit ning see täidab päevase C-vitamiini vajaduse.

Hurmaa. Peagi ilmuvad poelettidele ka säravoranžid hurmaad, millega saad samuti täita A- ja C-vitamiini vajaduse. Samuti leidub neis lükopeeni – see on antioksüdant, mis võib vähendada vähiriski. Hurmaad võiks kasutada tervislikes magustoitudes, sest see on suurepärane magususe andja.

Pirnid. Eriti veab neil, kel on pirne võtta omaenda aiast. Pirnide glükeemiline koormus on puuviljade seas suhteliselt madal, mis tähendab, et need aitavad kõhtu täis hoida ning tõstavad veresuhkru taset aeglasemalt. Pirne valides ei teki seega kiirelt uut magusaisu.

Granaatõun. Peagi on käes granaatõuna hooaeg ning kuigi selle koorimine on tülikas, on see vitamiinirikas vili seda väärt. Lisa granaatõuna seemneid näiteks müslisse, jogurtisse või salatisse. Kaloreid need kuigivõrd ei anna, küll aga kehale vägagi kasulikke aineid.