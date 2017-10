Beebivõimlemine annab spordiga jätkamiseks kehalisi eeliseid

Akrobaat Vaher on oma beebivõimlemise kava läbi proovinud kõigi oma viie lapse peal. Fysiopai füsioterapeudi Monika Rätsepsoo arvates on sellised beebide treeningud peale füüsilise trenni ka sotsiaalse iseloomuga ning hea võimalus lapsega kodust välja saada.

«On harjutusi, kus laps peab haarama pöidlast või mõnest näpust, on jalgade riputused, kus laps on pea alaspidi, tasakaaluharjutused, kus laps seisab käe peal, kõhu- ja seljalihaste harjutused, kus laps haarab jalgadega ümber vöö ja liigutab ennast üles ja alla,» loetles Vello Vaher lapse treenimise võimalusi.

Füsioterapeut Monika Rätsepsoo sõnul on üldine reegel, et last ei asetata istuma või jalgadele enne, kui ta on iseseisvalt suuteline seda asendit võtma, sest keha ei ole muidu selleks veel valmis. Samuti ei tohi tema arvates väga väikest last ei riputada, hüpitada ega kõnnitada, sest see võib mõjuda pehmetele liigestele ja neid ümbritsevatele kudedele traumeerivalt. «Üldiselt kiputakse neid asju tegema tihti liiga pisikese beebiga, kuna lapsele meeldib – ta naerab, tal on lõbus. Need tegevused võivad aga väga väikese lapse lihaseid ja liigeseid liiga koormata,» rääkis Rätsepsoo.

Kui tegemist on terve lapsega, kellel ei esine lihasepingeid või ühe kehapoole eelistust, piisab tema arvates enamasti lihtsalt arendavast mängimisest. «Samas kui lapse lihasetoonus on tõusnud, ta kipub end vibusse viskama, jalgu pulka ajama, teeb roomates ebatavalisi mustreid, kõnnib varvastel vms, siis tasuks kindlasti ühendust võtta füsioterapeudi või perearstiga. Siis on vaja teha spetsiaalseid harjutusi, mis aitavad neid probleeme leevendada ja edasist arengut toetada,» rääkis füsioterapeut.

Lapse loomulikud refleksid pannakse tööle

Vaher on täielikult nõus, et last ei tohi kätest riputada. «Kui aga annad lapsele pöidla pihku nii, et laps haarab sellest, siis on tema lihased tugevad ja ta ripub ise,» rääkis ta. Tema laps Endla rippus viiepäevaselt ja tütrepoeg Maru kuuepäevaselt. Vaheri sõnul on 5–6-päevane laps suuteline ise rippuma, nii et pea langeb taha, kuid seda tuleb teha väga ettevaatlikult ja aeglaselt, et vältida äkilisi liigutusi kaelaga.

«Haarderefleks on kaasasündinud ja hakkab tahtliku haarde tekkides tasapisi kustuma. Kui vastsündinule asetatakse midagi peopessa, siis selle vastusena vallandub refleks ja imik haarab esemest automaatselt kõvasti kinni. Haare on tugev ja paljudel juhtudel suudab beebi isegi oma keharaskust refleksi abil üleval hoida,» rääkis füsioterapeut Rätsepsoo.

Vaheri sõnul ongi paljud tema harjutused ehitatud üles beebide loomulikele refleksidele. Vaheri tütar Endla seisis käe peal hetkeks 12-päevaselt ja lapselaps Maru tegi seda juba 11-päevaselt. «Neil ei ole küll tasakaalumeelt, kuid on teatud refleksid. See on umbes nii, et kui jalatalla alt kõdistada, siis tõmbuvad varbad kronksu. Samamoodi, kui hüpitada last jalatalla alt, siis lükkab ta jalgu tugevaks,» rääkis ta.