USA «Tantsud tähtedega» staari kaalutõusu põhjuseks on paljusid naisi vaevav haigus

Viimase kahe aasta jooksul on sarja «Pretty Little Liars» staar Pieterse saanud hulganisti õelaid kommentaare oma kaalu kohta. Kommenteerijad ei teadnud aga seda, milline haigus oli tema kaalutõusu taga, kirjutab Insider.

Pieterse, kes on kahe aasta jooksul üle 30 kilogrammi juurde võtnud, ei teadnud pikka aega, miks ta keha muutus ega osanud ootamatule kaalutõusule ka lahendust leida. Asjad tegi ainult hullemaks see, kui naine sai sotsiaalmeedias kommentaare, kus inimesed kutsusid teda paksuks ja küsisid, kas ta on rase.

Kaalutõusu põhjuseks oli haigus

Praegu sarjas «Tantsud tähtedega» osalev staar seletas, et hiljuti diagnoositi tal polütsüstiliste munasarjade sündroom. See on hormonaalne häire, mida seostatakse kaalutõusuga ja raskendatud kaalulangetamisega. Lõpuks sai Pieterse teada, miks tema välimus nii drastiliselt muutus ning ta tahtis tihti diagnoosimata haiguse avalikkuse ette tuua.

Polütsüstiliste munasarjade täpset tekkemehhanismi ei teata. Haigus võib olla iseseisev või kaasuda selliste haigustega, mille puhul on tõusnud meessuguhormoonide tase. 5 – 15 protsendil günekoloogide patsientidest esineb polütsüstiliste munasarjade sündroomi.

Suurenenud meessuguhormooni tootmine

Naise organismis toodetakse meessuguhormoone munasarjades ja neerupealise koores. Meessuguhormoonide tootmist kontrollivad ajus paiknevad hormoonide regulatsioonikeskused.

Häired hormoonide regulatsiooni tasemel tingivad munasarjades suurema meessuguhormoonide - androsteendiooni ja testosterooni tootmise. Samaaegselt on häiritud munarakualgete (folliikulite) arenemine ja küpsemine, mille tulemusena moodustub munasarja kapsli alla ridamisi väikeseid vedelikku sisaldavaid tsüstikesti - lõpuni küpsemata folliiklid.

Kuna munarakk ei küpse lõpuni, ei teki ovulatsiooni ega moodustu kollaskeha ning selle tõttu on selle sündroomiga naised sageli viljatud. Kollaskeha on progesterooni, raseduse püsimist toetava hormooni allikaks.

Haigust saab ravida nii antiandrogeensete ravimite kui ka rasestumisvastaste pillidega.