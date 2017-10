Sügava puudega Matteus vajab hädasti spetsiaalset ravitoidusegu

16-aastasel Matteusel on diagnoositud epilepsia ja tetraparees ehk kõigi nelja jäseme osaline halvatus. Poiss saab antiepileptilist ravi, kuid sellest hoolimata on tal iga päev epileptilised krambid. Lisaks on lapsel ka nii vaimse kui ka füüsilise arengu mahajäämus ning ta vajab pidevat järelevalvet.

Poisi toitmine toimub ainult gastrostoomi abil, kuna suu kaudu toitmine ei ole tema seisundit arvestades võimalik. Nimelt ei kata suu kaudu manustatav toit organismi vajadusi ning on suur risk, et vedelad või tahked ained satuvad hingamisteedesse. Kuna Matteus on lamav ja vähese aktiivsusega, on toitumine talle kriitilise tähtsusega kõikide keha funktsioonide täitmiseks. Eriti kriitiline on toitumise mõju seedimisele, luudele ja närvisüsteemile.

Kõigest sellest tulenevalt on vajalik, et poiss saaks suurenenud energiatihedusega spetsiaalset toitesegu. Kahjuks haigekassa seda ei hüvita ning poisi perele pole ravitoidu eest tasumine jõukohane. Seetõttu aitab 90 protsendi ulatuses ehk ühes kuus kuni 134 euroga katta Matteuse ravitoidu kulud SA TÜK Lastefond.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves ütles, et põhjused, miks üks või teine laps ravitoidusegu vajab, on väga erinevad ning samuti on need lapsed eri vanustes.

«On lapsi, kes peavad juba alates sünnist kõrgekalorilist ravitoitu tarbima ja on lapsi, kes hakkavad seda vajama mingist vanusest alates. Paljudel juhtudel vajavad nad ravitoitu elu lõpuni,» kirjeldas ta.

Ilves lisas, et Matteus on juba suur laps ning selleks, et ta saaks kogu oma toitainete ja energiavajaduse kätte, vajab ta spetsiaalset ravitoitu väga.

Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks.