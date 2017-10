Hommikusöögi söömine võib päästa ateroskreloosist

Bostoni ülikoolis tehtud uuringus leiti, et inimestel, kes söövad hommikusööki, on väiksem tõenäosus arterite ummistusteks, vahendab CBCnews.

Artereid ummistavad ladestunud rasv, kaltsium ja muud ained, mis arteritesse kogunevad, neid paksendades ja kitsendades. Seda seisundit kutsutakse ateroskleroosiks, mis võib viia ka südameinfarkti või insuldini.

Uus uuring ei tõesta, et hommikusöögi vahelejätmine otseselt inimeste artereid kahjustaks, kuid hommikusöögi vahelejätmise näol on mitmeid tegureid, mis ateloskreloosi riski suurendavad.

Paljude jaoks on hommikusöögist loobumine osa paljudest halbadest harjumustest, need inimesed kipuvad tihti väljas sööma ja valima kahtlase toiteväärtusega valmistoite.

Lisaks sellele võib hommikusöögi vahelejätmisel olla isu reguleerivatele hormoonidele, veresuhkrule ja insuliinile, negatiivne mõju.

Eelnevad uuringud on näidanud, et hommikusöögi armastajate seas on vähem ülekaaluliseid, diabeetikuid ja südamehaigeid.

Uuring sai tulemused objektiivsete testidega. Teadlased kasutasid ultraheli, et mõõta keskealiste osalejate subkliinilist ateloskreloosi esinemist ehk vaadeldi varaseid arterite ummistusi, mis ei põhjustanud veel sümptomeid.

Uuringus osales rohkem kui 4000 Hispaania täiskasvanut vanuses 40 – 54. Kolm protsenti olid kroonilised hommikusöögist loobujad ja 27 protsenti osalejatest sõid igapäevaselt korraliku hommikusöögi, mis moodustas nende päeva jooksul tarbitud kalorihulgast 20 protsenti.

Enamik inimesi ehk 70 protsenti sõi võrdlemisi madala kalorsusega hommikusöögi

Tuli välja, et need kolm gruppi erinesid ka oma subkliiniliste ateloskreloosi võimaluste poolest.

Peaaegu 75 protsendil hommikusöögist loobujatest oli näha arterite ummistust, mis viitas ateroskreloosile. Arterite ummistust oli näha 57 protsendil nendest, kes sõid suure hommikusöögi ja 64 protsendil neil, kes eelistasid kerget einet.

Hommikusöögi armastajad olid ka muus osas tervislikumad, nad sõid üldiselt rohkem puuvilju ja köögivilju, mereande ja lahjat liha. Samuti olid nad väiksema tõenäosusega ülekaalulised või neil oli kõrge vererõhk, diabeet või ebatervislik kolesteroolitase.

Kuid isegi neid tegureid arvestades, oli hommikusöögist loobumine seotud suurema ateloskreloosi riskiga.

Kuigi paljude inimeste takistuseks on aeg, siis tervislik hommikusöök ei pea ilmtingimata olema ajakulukas. See võib olla näiteks kaerahelbepuder pähklite ja puuviljadega, täistera röstsai pähklivõiga, müsli jogurti ja puuviljadega, õunaviilud maapähklivõiga.