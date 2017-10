«Radar»: kui palju vastsündinuid satub Eestis võõrutusravile?

Eestis puudub statistika selle kohta, kui palju sünnib narkootikumide võõrutusnähtudega lapsi. Ainuüksi Tallinna Lastehaiglasse jõuab igal aastal ravile 10-15 beebit, kes peavad kohe sündides asuma võõrutusravile.

Lastehaigla arst doktor Merle Paluste ütleb, et peaaegu kõik lapsed, kelle ema on raseduse vältel kasutanud narkootikume või on metadoon-asendusravil (opioidsõltlastele), sünnivad võõrutusnähtudega. Ja need võõrutusnähud on samasugused nagu emal endal.

«Lapsed on hästi rahutud, meie näeme eelkõige alguses rahutust kuni krampideni välja. Lihaskrambid, värinad jalgades, mis on valulikud. Sageli ei saa nad söömisega hakkama, neil on kõhulahtisus, võib olla palavik, hingeldus,» rääkis Paluste.

Kui raskes olukorras on narkomaanina sünnitanud emad ja kuidas arstid sõltuvusega sündinud väikeseid lapsi aitavad, vaata tänases Radaris kell 20 Kanal 2-s.