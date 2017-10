Uuring: D-vitamiini rohke manustamine ei vähendagi lastel haigestumisi

D-vitamiini on pakutud välja kui vahendit lastel talviste nakkuste ärahoidmiseks, kirjutab meditsiiniuudiste portaal Med24. Värske uuring näitab, et D-vitamiini suur annus ei ole tavaannusest tõhusam.

Juhuslikult valitud katses osales 703 tervet last vanuses 1–5 aastat (keskmine vanus 2,7 aastat, 57 protsenti neist poisid). 354 last said D-vitamiini tavalises (400 IU päevas) ja 349 suures doosis (2000 IU päevas). Uuringu lõppedes oli 25(OH)-D-vitamiini tase seerumis 49 ng/ml suurt annust ja 37 ng/ml tavaannust saanud lastel.

Grippi haigestusid suurt annust saanud lapsed poole harvemini, kuid laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude arv oli pigem väike – standarddoosi saanud lastel 31 ja suurt annust saanud lastel 16.

