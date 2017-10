15 aasta tagune tätoveering pani arstid vähki kahtlustama

Kui 30-aastane Austraalia naine läks arsti juurde kahe kangekaelse muhuga kaenla all, anti talle halbu uudiseid. Positronemissioontomograafia (PET-skanneering) näitas lümfisõlmedes lümfoomi või vähi sarnast massi, vahendab Health.

Kuid nii arstid kui ka patsient olid üllatunud, kui biopsia näitas, et naise lümfisõlmed olid paisunud, sest tema keha reageeris 15 aastat tagasi tehtud tätoveeringu tindile.

Naise arstid Sydney haiglast teavitasid sellest kummalisest juhtumist meditsiiniajakirjas Annals of Internal Medicine. Nad hoiatasid teisi arste, et lümfisõlmedesse kogunenud tätoveeringu tint võib paista kontrollis ja uuringutes nagu lümfoom.

Kaenla all on rikkalikult lümfisõlmi, mistõttu trendikad käsivarrealused tätoveeringud ei pruugi arstide sõnul hea idee olla. Austraalia patsiendil oli 15 aastat tagasi tehtud kehakaunistus aga seljal ja õlal.

Arstid ei pidanud tema tätoveeringut ohtlikuks, kuni nad eemaldasid ta kaenla alt suurenenud kahe ja poole sentimeetrise lümfisõlme. Seal, kust nad ootasid leida vähki, oli hoopis mustaks värvunud nääre. Sinna oli moodustunud granuloom ehk nääre oli täidetud immuunrakkudega, mis ilmselt keha jaoks võõrkehana tunduva tindiga võitlesid.

Kui arstid lõpuks patsiendi lümfisõlmede suurenemist tätoveerimisega seostasid, ütles ka patsient, et tema seljal olev kehakaunistus põhjustas siiani sügelust ja muutus iga kuu paariks päevaks nahapinnast kõrgemaks. See andis tõestust, et keha üritas ikka veel tinti nahast välja saada.

Arstide sõnul ei ole sellised reageeringud väga ebatavalised ja tätoveeringutest tulenevaid granuloome on ka varem tuvastatud. Neid on isegi nahavähiga segi aetud. Kuid selle juhtumi puhul oli diagnoosi palju raskem panna, sest kaasatud olid ainult lümfisõlmed, kuid mitte nahk ise.