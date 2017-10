Uuring: must tee on tervisele sama kasulik kui roheline

California ülikooli teadlased näitasid esimest korda, et must tee muudab soolebaktereid ja lisaks muudele tervisekasudele toetab ka kaalukaotust. Hiirtega tehtud uuringus oli näha, et must tee mõjutab energia ainevahetust maksas muutes soolestiku ainevahetust, vahendab EurekAlert.

Eelnevad uuringud on viidanud sellele, et rohelises tees sisalduvad bakterid on kaalulangetamisel efektiivsemad. Kuid ka mustas tees leiti kemikaalid polüfenoolid, mis stimuleerivad soolestikubakterite kasvu ja lühikese ahelaga rasvade moodustumist.

Uuring leidis, et nii must kui ka roheline tee muutsid loomade sisemiste bakterite suhet. Ülekaalulisega seotud bakterite hulk kahanes ja kerge kehakaaluga seotud bakterite arv kasvas.

Uues leiud näitasid, et mustas tees sisalduvad polüfenoolid, mis olid liiga suured, et peensoolde imenduda ning seetõttu stimuleerisid need soolestikubakterite kasvu ja lühikese ahelaga rasvhapete moodustamist. Need ainevahetusesaadused mõjutavad maksa ainevahetust.

Uuringu peaautor Susanne Henning ütles, et siiani teatakse, et rohelises tees olevad polüfenoolid on tugevama toimega ja annavad tervisele rohkem kasulikke mõjusid kui mustas tees sisalduvad samad ained, sest rohelise tee polüfenoolid imenduvad verre ja kudedesse.

Henning lisas, et musta tee joomisel käivitub eriline soolestikubakterite mehhanism, mis võib samuti inimeste heasse tervisesse ja kaalukaotusesse panustada.Tulemused näitasid, et nii roheline kui ka must tee on prebiootikumid ehk ained, mis soodustavad heade mikroorganismide kasvu ja inimese heaolu.

Uuringus anti neljale grupile hiirtele erinevat toitu. Kahele grupile oli kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega toidule lisatud rohelise või musta tee ekstrakti. Teistele anti madalarasvasisaldusega ja kõrge suhkrusisaldusega toitu. Peale nelja nädalat langes nende hiirte kehakaal samale tasemele, kui neil, kes said terve uuringu jooksul madala rasvasisaldusega toitu.