Milline on vähiravifondi «Kingitud elu» tegutsetud aastatest saadud kasu?

Vähiravi fondi «Kingitud elu» toetuste abil ravisaanutest täielikult terveks tunnistatud kuus inimest. Need kõik need on vähihaiged, kelle ravi haigekassa ei toeta, vahendab Aktuaalne Kaamera.

Hiljuti teatas fond oma facebooki lehel toetuste abil täielikult melanoomist paranenud Alar Truppist, kelle vähiravisse panustati 2015. aastal 100 000 eurot.

Kogu oma tegevusaja jooksul alates 2014. aastast on fond annetustena kogunud kaks ja pool miljonit eurot. Ühes kuus laekub fondi tavaliselt 70 000 kuni 80 000 eurot.

Keskmine toetus ühe haige kohta on seni olnud umbes 5000 eurot. Suurima ühekordse annetuse, 100 000 eurot tegi üks ettevõtja, kuid enamasti jäävad toetussummad viie ja 20 euro vahele.

Vähiravifond on tegevuse ajal toetanud kokku 150 inimese ravi ja sellel aastal on abi saanud 70 inimest. Peamised vähivormid, millele toetust taodeldakse on melanoom, kopsuvähk, leukeemia, erinevad soolevähid ja lümfoom. Üksikute juhtumitena on taotluses olnud ka emakakaela vähk, rinnavähk ja eesnäärmevähk.

Noorim patsient, kelle ravi fond rahastas on viieaastane poiss. Vanim fondist abisaanu oli 83-aastane.