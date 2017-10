Uskumatu, aga tõsi: silmaarstid avaldavad oma karjääri rabavaimad juhtumid

Neli silmaarsti avaldavad portaalis Men’s Health juhtumid oma praktikast, mida on kohati isegi raske uskuda.

Äkitselt pimedaks. Hollywoodis resideeruva dr Alan Mendelsohni poole pöördus üle 60-aastane glaukoomiga patsient, kes väitis, et oli äkitselt nägemise kaotanud. Selgus, et ta ajas oma silmatilgad segamini tsüanoakrülaadi nimelise superliimiga. Seega kaotas naine esmalt nägemise ning seejärel kleepusid tema silmalaud kinni. Arst pidi silmalaugude eraldamiseks kasutama teravaid mikrokirurgilisi kääre ja ohtralt tuimestavaid tilku, ent oli lõpuks võimeline naise silmalaud silmamuna küljest edukalt vabastama. Mõlema silmaga võttis protseduur aega 30 minutit ning naise nägemine taastati.

Jäänuga silmas. Praegu Harvardi silmakliinikus tegutsev dr John Hovanesian tegi oma koolipraktikat Detroitis Henry Fordi nimelise haigla traumapunktis. Kuna haigla asus üsna ohtlikus rajoonis, oli iga öö täis pööraseid juhtumeid ning lõpuks väsis mees juba küsimast, kuidas patsient end vigastas. Üks tema meeldejäävamaid patsiente oli mootorrattaga saabunud mees, kel oli jäänuga silmas. Arst mäletab, et mees veel vabandas, kuna ilmselgelt ei saanud ta sõites kiivrit kanda.

Metallora halvas nägemise. Floridas resideeruv dr Jonathan Criss kirjeldas mõne aasta tagust juhtumit, mil tema poole pöördus vähenenud nägemisvõime ning silmavaluga mees. Ta oli töötanud metallipurustajaga ning oletas, et midagi lendas talle silma. Mees nägi ühe silmaga vaid seda, kui tema näo ees kätt liigutati. Patsient ise seda ei näinudki, et metallipurustajast oli talle tõepoolest paari sentimeetri pikkune terav tükk otse silmamuna keskele lennanud. Õnneks ei olnud see läbinud silma võrkkesta, ent mees vajas mitut rasket operatsiooni, et võõrkeha silmast eemaldada. Lõpuks taastati nägemine selles silmas peaaegu täielikult.

Lääts jäi silma 20 aastaks. Indias tegutseval dr Vaibhev Mittalil on tuua oma praktikast uskumatu näide. Nimelt pöördus tema poole vanem daam, kes kaebas punetust ja ärritust ühes silmas. Talle oli juba aastaid kirjutatud välja silmatilku ja ravimeid, ent need polnud leevendust toonud. Dr Mittal leidis aga ülevaatuse käigus naise silmamuna ülaosast kontaktläätse, mis oligi talle aastaid valu põhjustanud. Hiljem tunnistas patsient, et tal oli 20 aastat tagasi silmadega probleeme ning arst asetas toona talle silma kontaktläätse. Arst pani talle kirja ka uue aja, ent naine unustas selle ja nii ka läätse. Kui dr Mittal oli viimaks läätse eemaldanud ning naine tuli järgmisele vastuvõtule, kiitis ta, et saab pärast kõiki neid aastaid rahulikult magada ning silmad ei valuta enam.