Michiganis elav ema läheb pigem vangi, kui laseb oma poega vaktsineerida

Rebecca Bredow ei lase oma üheksaaastast poega olenemata kohtu korraldusest vaktsineerida, vahendab ABC news.

Kahe lapse ema ütles kohtunikule, et võtab oma tegude eest täieliku vastutuse ja vaktsineerimine on tema uskumuste vastane. Eriti ohtlikuks peab ta kompleksvaktsiine.

Intervjuus väljaandega ABC News, ütles Bredow, et ta läheks kindlasti pigem vangi, kui et laseks oma üheksaaastast poega vaktsineerida. Samuti lisas Bredow, et usub, et lapse vaktsineerimine on isiklik otsus.

Emal on lapse esmane hooldusõigus ja ta jagab seaduslikult seda lapse isaga. Michigani vanematel on seaduslikult lubatud isiklikel põhjustel osadest vaktsiinisüstidest loobuda või need edasi lükata.



Varem leppisid vanemad koos kokku, et loobuvad vaktsiinidest, kuni eelmise aastani, kui lapse isa ütles kohtule, et tahab lasta pojale kõik eakohased vaktsiinid teha. Ema aga keeldus sellest ja Bredow ütles, et soovib oma lapse eest hoolt kanda ja ei lase teda vaktsiinidest ohustada.

Naise eksabikaasale on nüüd ajutiselt määratud lapse esmane hooldusõigus, et lasta pojale vajalikud süstid teha.

Lapse emal paluti esimest korda immuniseerimissüstid teha 2016. aasta novembris ning eelmisel nädalal paluti Bredow´l uuendada lapse vaktsiine soovitatud graafiku järgi ühe nädala jooksul, kuid naine ei täitnud kohtu korraldust ja peab nüüd vanglakaristust kandma.