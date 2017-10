Kuidas mõjub spordi vaatamine südamele?

Kanadas läbi viidud uuringust selgus, et südame löögisagedus võib lausa kahekordistuda, kui kaasaelataval meeskonnal on skoori parandamise võimalus, kirjutab Telegraph. See muutus aga oleneb eelkõige sellest, kui kirglikult toetab vaataja seda meeskonda, kes parasjagu mängib.

Teadlased monitoorisid jäähokit jälginud inimeste südant nii televiisori ees kui ka toimumiskohas mängu vaadates. Neil, kes olid mängul ise kohal, tõusis südame löögisagedus keskmiselt 110 protsenti ja kaugemalt mängu jälgijatel 75 protsenti. Lisaks täitsid osalejad ka oma üldiste tervisenäitajate ankeedi. Selleks, et saada teada, kui intensiivselt nad mängule reageerivad, pandi osalejad seda jälgima.

Teadustöö näitas, et mitte mängu tulemus ei mõjutanud inimeste emotsionaalse stressi taset, vaid mängu pingelisemad osad, rääkis professor Paul Khairy Montreali terviseinstituudist.

Uuringu autorid soovitasid arstidel rääkida suurtele spordijälgijatele südamehaigustest, et inimesed oleksid teadlikud nende sümptomitest ja tunneksid need vajadusel mängu ajal ära ja otsiksid abi.

Uuring avaldati ajakirjas Canadian Journal of Cardiology.