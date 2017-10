Kõrge vererõhk: väiksed elustiilimuudatused, mis viivad näitajad tagasi normi

Püsivalt kõrge vereõhk on lisakoormuseks südamele ning kahjustab veresooni, kiirendades oluliselt veresoonte lubjastumist ja tagajärjeks võivad olla südameinfarkt, ajuinsult, südame- või neerupuudulikkus. Portaal Health kirjutab, et kui kõrge vererõhu põhjuseks on ebatervislikud harjumused, siis võib mõne väikse muudatuse tegemine vähendada või isegi täielikult kõrvaldada vajaduse retseptiravimite järele.

Vähem soola

Päevase soolakoguse vähendamine ühe teelusika peale mõjub su vererõhule väga hästi. Igatahes, võib aidata vererõhku normaliseerida see, kui vähendad igapäevaselt söödud soola hulka kümme või 20 protsenti.

Kokka kodus

Süües restoranitoitu ei tea sa kunagi kui palju see soola sisaldab. Proovi ise süüa teha, sest saad kontrollida, mida sinu toit sisaldab ja palju soola sinna paned. Kui sööd väljas väldi näiteks soolaseid kastmeid ja juustuga kaetud toite.

Tea oma näitajaid

Vererõhu mõõtmine ei alanda seda, kuid viies ennast numbritega kurssi on lihtsam aru saada, mis on normaalne ja mis mitte. Esimene kord, kui patsientidel on arsti juures kõrge vererõhk, ei hakata seda tavaliselt kohe ravima. Seda sellepärast, et isiklikud näitajad võivad varieeruda, eriti stressirikkas olukorras nagu näiteks arsti visiit.

Vererõhku võiks mõõta hommikul ja õhtul, sest nii saab näitajatest terviklikuma pildi. Uuringud on näidanud, et enda vererõhul silma peal hoidmine paneb inimesi tervislikumaid valikuid tegema, kaalu kaotama ja paremini sööma.

Normaalne: <130 / <85

Piiripealne: 130-139 / 85-89

Kõrge: >140 / >90

Lõpeta suitsetamine

Peale sigareti tegemist tõuseb korraks vererõhk ja olenemata sellest, et see on südamele muudel viisidel kahjulik, ei ole nähtud, et suitsetamine vererõhku pikemas plaanis mõjutaks. Küll aga tuimestab suitsetamine maitsemeeli ja suitsetajad kipuvad toitudele rohkem soola lisama.

Lisa oma treeningule jõuharjutused

Kõige suurem mõju vererõhule on aeroobsel treeningul, kuid saad liikumisest isegi suuremat kasu kui kombineerid selle mõne tõstmis- või vastupidavusharjutusega.

Kunagi arvati, et raskuste tõstmine võib hoopis vererõhku ohtliku tasemeteni tõsta ja see on osaliselt tõsi, sest võib põhjustada lühiajalisi sööste vererõhutasemes. Siiski teavad arstid nüüd, et tugevamad lihased vähendavad pikemas plaanid südamekoormust.

Tee uinak

Uinak võib su südamele head teha. Uuring näitas, et täiskasvanutel, kes tegid iga päev tunniajaseid uinakuid, langes süstoolne vererõhk keskmiselt päeva jooksul viis protsenti. Need, kes päevauinaku tegid, pidid ka vähem vererõhuravimeid võtma ja neil paistis olevat vähem arterite ja südame kahjustusi.

Mõtle ka teiste tervisemurede peale

Vaata üle oma haiguslugu ja ravimid ning toidulisandid mida võtad. Mõnikord võib olla kõrge vererõhu põhjuseks ravim või varjatud tervisemure nagu kilpnäärme üle- või alatalitlus.

Kõrget vererõhku võivad põhjustada näiteks mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, antidepressandid, rasestumisvastased tabletid ja muud hormoonid, migreeniravimid ja kroonilise köha ja külmaravimid. Arstiga nõu pidades võib leida ravimile asenduse või saab reguleerida doosi.