Hea uudis: vähiravifondilt abi saanud Taavi pääseb siirdamisele

Taavi enda hinnangul vedas tal märkimisväärselt, kirjutab fond oma sotsiaalmeedia kontol. «Kaks ravimidoosi, mis ma juunis sain, olid nii hea efektiga, et võimalik on minna siirdamisele,» tõdes noormees, olles parasjagu teel Tartu haiglasse, kus protseduuriga alustatakse.

Tema sõnul oli selle ravimi kasutamise põhieesmärk tüvirakkude siirdamisele pääsemine ja see sai ka täidetud. Seega on tulemus tema hinnangul positiivne. Ta lisas, et esines ka negatiivne aspekt - ravim tekitas talle erakordse kõrvaltoime ja ta ei tohi seda enam võtta, kuid noormehe arvates on see praegu ebaoluline.

Septembris hakkas Taavi tehnikaülikoolis keemia õppima, kuid pidi nüüd jääma akadeemilisele puhkusele, sest siirdamise tõttu tuleb olla nüüd vähemalt kaks kuud Tartus ja sellele järgneb ettemääramatult pikk taastumisperiood. «Siiski järgmine aasta tahaks kindlasti õpinguid jätkata,» lausus ta.

Noormees lisas, et siirdamisega kaasnevad väga suured riskid ja selle optimaalseks õnnestumiseks on vaja küllaltki palju ka õnne. Ta on abi eest tänulik nii fondile kui ka kõigile annetajatele.