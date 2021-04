ARTERI KULD ⟩ Aitab mugavustsoonist, pläraki mudasesse seiklusesse!

Jalgealune on... hm, pehmelt öeldes õõtsuv. Olen kesk pokusid täis üleujutatud heinamaad, heinatuustide all loksub sügav jäine vesi. Hüppan tohutu hooga edasi, sest edasi minna on vaja – punkt peaks olema peidus kuskil taamal paistva kuivenduskraavi kaldavõsas. Kas neile kulupäistele nässakatele pihta ka saab, tundub enam kui kahtlane… «Ära sega ja ole vait, mõistuse hääl!» käratan mõttes. Parem kujutan ette, et olen tegelane arvutimängus, kellega midagi juhtuda ei saa. Loomulikult ei lähe minul nii hästi kui virtuaaltüüpidel. Pudenen põlvini lompi ja ohkan kergendatult – nojah, tegelikult oligi vette lendamine üksnes aja küsimus.

Märjad jalad ja ohtralt mudast meelelahutust on osa rogaini rõõmudest. Raputab lahti tavapärase elu kammitsatest ja kahandab erksamate kontrastide kõrval igapäevamured kärbsemustasuuruseks.

On see mõnus mudakraav? Oh ei, hoopis tee mida mööda joosta! Foto: FOTO: Marko Külaots

Virgutusvõimlemine sisemisele seiklejale

Rogaini käigus saab end väga lihtsalt mugavustsoonist välja visata. Selleks pole vaja kaugeltki elu kaalule panna, vaid lihtsalt teha ebamugav otsus. Preemiaks saadav adrenaliinitulv on võrratu! Näiteks kohtumine kraaviga, mis on teadmata sügav ja määramatult mudane. Nahahoidja minus tahaks kuivemat ümberteed või sillakest leida, aga ei! Karsumm otseteed kraavi ja juba olengi teisel kaldal. Haa! See oli hulga lihtsam, kui tundus. Juba teebki aju positiivse järelduse – vette hüppamine tundmatus kohas, mille eest meid pisikesest peale on hoiatatud, pole üldse halb idee. Vastupidi, kasulik ja virgutav elamus.

Etapi lõpuks on väikesi tavapiirist üle astumisi kogunenud omajagu ja meeleolu ülev. Hoolimata sellest, et elame turvaliseks vooderdatud linnakeskkonnas ja peame nüristumiseni riskivabasid ameteid, elab igaühes meist tulihingeline seikleja. Lase ta vaid välja lammutama ning tuled tohutu energialaenguga tagasi.

Rogain on väga populaarne ala üle terve maailma. Imelik nimi on tuletis kolme austraallase eesnimedest. Rod, Gain ja Neil Phillipsi olid mehed, kes 40 aasta eest esimese võistluse püsti panid. Esialgu sobis väljakutse vaid tõeliselt sitkete sellidele – kontrollaeg 24 tundi tähendas ööpäevast metsas rassimist ja nõudis nii vaimselt kui ka füüsiliselt metsikut vastupidavust. Nüüd korraldatakse aga ka märksa lühemaid etappe ja kolme-neljatunnise seiklusega tuleb endale sobivas tempos toime iga terve inimene.

Sisult on rogain valikorienteerumine põneval maastikul – raja ja läbitavad punktid saab iga tiim ise valida ning teekonnaga peab hakkama saama kontrollaja piires. Nii et igaüks ise otsustab, kui ahnet punktisaaki püüdma läheb, vastavalt tuleb siis ka varvast vajutada.

Maiuspala maadeavastajale