Tee neid seitset asja ja sa magad öösel palju paremini

Uuringud on näidanud, et aktiivne eluviis vähendab unetuse tekkimise riski. Hommikune treening äratab su üles ja annab tööpäevaks energiat. Sama kasulik on su kehale ja vaimule aga ka päevane või õhtune trenn. Proovi oma toimetused lihtsalt sättida nii, et treening ei jääks liiga hilja õhtusse – paljudel rikub hilisõhtune trenn une.