Kuidas juua nii, et järgmine päev ei sureks

Söö õigesti. Alkohol on diureetikum ning vähendab keha kaaliumivarusid. Seepärast on hea, kui varustad organismi enne alkoholi tarbimist kaaliumi ja valkudega. Samas võiks vältida suhkru- ja tärkliserikkaid toite. Näiteks banaanis on kaaliumi, ent ka ohtralt puuviljasuhkrut, mistõttu pole see küll halb valik, kuid eelistada võiks kõrgema kaaliumisisaldusega toiduaineid, nagu lehtkapsas ja spinat ning süüa neid koos valguallikatega, nagu muna ja kana. Kindlasti peaksid olema eelnevalt joonud piisavalt vett ning sellega võib jätkata ka alkoholi tarbimise jooksul. Veepuudus on üks peamisi põhjuseid, miks pohmell tekib ning see omakorda põhjustab elektrolüütide kadu. Need kaks sümptomit koos tekitavadki suukuivust, peapööritust ja iiveldust. Elektrolüüdid sisalduvad näiteks spordijookides, aga ka lihtsalt soolas, mida võid tibakese oma joogiveele lisada.