Levinumate retseptiravimite infolehed tõlgitakse inglise ja vene keelde

Inglise ja vene keelde tõlgitakse kümme enimkasutatava toimeainega retseptiravimi pakendi infolehed, teatas sotsiaalministeerium. Nende ravimite toimeained on ravimiameti andmetel ramipriil, amlodipiin, rosuvastatiin, omeprasool, metoprolool, telmisartaan, nebivolool, metformiin, atorvastatiin, naatriumlevotüroksiin. Kokku on nende toimeainetega ravimeid Eestis müügil 173. Kui nende ravimite infolehtedes tehakse muudatusi, siis tõlgitakse ka kinnitatud muudatused.

Ravimite infolehed tõlgib vene ja inglise keelde ravimiamet, kes teeb need kättesaadavaks ravimiregistris. Patsiendi soovi korral saab apteeker infolehe apteegis ravimi müümisel välja printida ja patsiendile ravimiga kaasa anda.

Pakendi infoleht sisaldab patsiendi jaoks olulist informatsiooni – mis ravim see on ja milleks seda kasutatakse, mida on vaja teada enne ravimi kasutamist, kuidas ravimit kasutada, millised on võimalikud kõrvaltoimed, kuidas ravimit säilitada jne.