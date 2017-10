Kuidas leevendada viiruslikku nohu?

Nohu on nimetatud ka külmetushaiguseks, kuid Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünberg räägib Terviseuudistes, et nohu on siiski viiruslik haigus. Külmetamine võib olla aga nohu soodustav tegur.

Viirusest tingitud nohu kestab tavaliselt 7–10 päeva. Nakkusohtlik on nohune inimene esimese 3–4 päeva jooksul, mil sümptomid on eriti ägedad. Viiruslikku nohu iseloomustab ninaeritise ajaline muutus: esimesel paaril päeval on see vesine ja täiesti läbipaistev, ninasõõrmete ümber võib nahk olla punetav ja katkine, seejärel muutub eritis järjest paksemaks ja kollakaks. Haigestumisele aitavad kaasa ületöötamine, emotsionaalne stress, ebatervislik toitumine ja suitsetamine.

Nohu leevendamine

Nohu puhul ei saa rääkida nii-öelda nohu ravimisest, vaid põhiliste sümptomite (tilkuv nina, kinnine nina) leevendamisest, mille tulemusel patsiendi enesetunne paraneb. Esmalt soovitame nina loputada loodusliku mereveega (füsioloogilise lahuse kontsentratsiooniga) või nõrga soolalahusega. Kui see tulemust ei anna, siis võib kasutada ksülometasoliini või oksümetasoliini sisaldavaid ninaspreisid või ninatilku. Ksülometasoliin vähendab nina limaskesta turset, kergendades ninahingamist. Oksümetasoliinil on viskoossem koostis, mis tagab pikemaajalise niisutuse ja toime. Mõne ninasprei koostises on lisaks mentool, millel on kergelt tuimastav toime. Nohupreparaate kasutataks paikselt ainult vajaduse korral ning mitte kauem kui 3–5 päeva.

Nohu ravi lastel

Lapsed peavad õppima õigesti nuuskama. Oluline on nuusata üks ninapool korraga. Nina loputamiseks soovitame merevett sisaldavaid aerosoole, mis veeldavad sekreeti ja kergendavad selle eritumist ninast. Samuti on hea õhtul enne magamaminekut määrida rindkerele nt teepuuõli, mille aurud kergendavad hingamist. Inhaleerimiseks võib kasutada ka nohupulka. Kui need abinõud ei aita, siis on lastele alates teisest eluaastast olemas ka ksülometasoliini preparaadid.

Nohu ravi imikutel

Imikute puhul, kes saavad ka rinnapiima, on õige hingamine väga oluline. Nende nina puhastamine ja liigsest limast vabanemine on raskendatud, sest nad ei ole võimelised nuuskama. Nohu leevendamiseks võib tilgutada mõlemasse ninasõõrmesse isotoonilist soolalahust ning seejärel nina spetsiaalse pumba või ninaaspiraatori abil ettevaatlikult puhtaks imeda. Soovitav on imik panna külili või kui ta on selili, siis asetada pea alla kõrgendus.

Vältige tüsistusi

Tüsistuste vältimiseks tuleb taastada ninasisene normaalne olukord, sest muidu võib tulla keskkõrvapõletik, mis imikutel ja väikelastel tekib anatoomiliste iseärasuste tõttu kergemini. Täiskasvanutel võib nohu tüsistusena tekkida ka põskkoopapõletik. Nii keskkõrva- kui ka põskkoopapõletiku ravi määrab arst.