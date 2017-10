Gripp võib tulla arvatust varem

Gripihooaeg pole Eestis veel alanud, kuid arstid soovitavad juba praegu selle haiguse vastu end vaktsineerida, sest antikehade tekkimine võtab mõne nädala aega, vahendab ERR.

Varasemate aastate kogemus on näidanud, et sõltuvalt ilmast võib gripp Eestisse jõuda juba oktoobri lõpus.

«Kui ilm on väga vastik ja vihmane, siis inimesed teatavasti väga palju väljas ei liigu, on tihedalt üksteisega koos ja kui kuskilt on see gripiviirus sisse sattunud, siis saab ta suurema potentsiaali levikuks,» rääkis terviseameti spetsialist Pille Märtin.

Kindlasti peaksid Märtini sõnul ennast gripi vastu vaktsineerima vanemaealised ja need inimesed, kellel esineb mingisugune haigus.

Loe pikemalt ERRist.