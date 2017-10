Kümme soovitust, kuidas hoida tööl vaimset tervist

Vaimse tervise probleemid võivad inimese elu halvata. «Oleneb sellest, kuidas me probleemidesse suhtume – meie peame neid haigusteks, mida on võimalik ravida ja milles inimene ise ei ole süüdi,» rääkis Anna-Kaisa Oidermaa, nõustamisega tegeleva MTÜ Peaasjad tegevjuht ja Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku kliiniline psühholoog.

Talle teevad jätkuvalt muret inimeste hoiakud seoses vaimse tervisega. Spetsialist rõhutas, et see ei ole iseloomu nõrkus, kui inimene haigestub depressiooni või tal esineb ärevushäire. «Depressioon pole tühine asi, mille inimene on ise välja mõelnud – see on reaalne haigus ja mõjutab kõiki eluvaldkondi,» rääkis psühholoog.

Oidermaa lisas, et üle kogu maailma on depressioon üks peamisi töövõimekaotuse põhjuseid. Depressiooni põdevatest inimestest pöördub ravile aga vaid kolmandik. Loe depressiooni kohta pikemalt siit.