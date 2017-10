Pideva energiapuudusega ei pea leppima

Väsinuna võib olla vähem energiat trenni teha, raskusi keskendumisega, valvsuse ja asjade meenutamisega. Samuti võid kergemini ärrituda ja muutuda üksildasemaks. Kui väsimus tekib äkki või saab sagedaseks, olenemata piisavast ööunest, võib see olla seotud mitme muu haigusseisundiga või elustiili muutusega, kirjutatakse Harvardi meditsiinikooli kodulehel.

Aneemia

Aneemia tekib siis, kui veres on liiga vähe punaseid vereliblesid või neis pole piisavalt hemoglobiini, proteiini, mis kannab hapnikku läbi vereringe. Tulemuseks on energiataseme langus.

Südamehaigus

Südamehaiguse tõttu on südamel raskem verd pumbata ja see viib kopsu vedelikku. See põhjustab õhupuudust ja raskendab südame ja kopsude varustamist hapnikuga.

Kilpnäärme alatalitlus

Väheaktiivne kilpnääre võib põhjustada väsimust lisaks teistele sümptomitele nagu kaalutõus, nõrkus, kuiv nahk, külmatunne ja kõhukinnisus.

Uneprobleemid

Uneapnoed iseloomustavad mitmesekundilised pausid hingamises või pealiskaudne öine hingamine. See on levinud vanemate täiskasvanute ja ülekaaluliste inimeste seas. Teine unehäire on üliaktiivne põis või suurenenud eesnääre, mis sunnib öö jooksul mitu kordi tualetti külastama.

Ravimid

Väsimust võivad tekitada vererõhuravimid, antidepressandid, ärevusevastased ravimid ja allergiaravimid. Mõnikord aitab see, kui võtta ravimeid õhtul, mitte päevasel ajal.

Kergekujuline depressioon või ärevus

Vaimse tervise probleemid kurnavad tihti keha energiataset. Samuti võib kannatada depressiooni või ärevuse all ilma seda ise teadmatagi.

Väsimuse ohumärgid Väsinuna ärkamine, isegi peale korralikku ööund

Puudub motivatsioon, et päeva alata

Võimetus osaleda tegevustes, mida naudid

Äkilised kurnatuse puhangud, mis mööduvad ja tulevad tagasi

Õhupuudus

Joo kohvi või teed. Pisut kofeiini võib aidata su päeva käivitada. See võib pakkuda vaimset ja füüsilist tõuget, eriti kui raskusi on hommikuse väsimusega.

Mine pooletunnisele jalutuskäigule. Kui sul ei ole võimalik välja minna, jaluta siseruumides 10 või 15 minutit korraga.

Tee uinak. Keskpäevase uinakuga võib jagu saada päeva jooksul tekkivast väsimusest. Hoia uinakud 20 või 30 minuti pikkused, sest uuringud näitavad, et rohkem kui 40 minutit magamisel võib olla vastupidine toime. Samuti ei ole hea liiga hilja uinakut teha.

Loobu alkoholist. Vähenda oma alkoholitarbimist või isegi loobu sellest täielikult paariks nädalaks. Inimesed võivad olla üllatunud, kui palju paremini nad ennast tunnevad ilma igapäevase joogita.

Arstlik kontroll võib samuti väsimuse põhjuse jälile jõuda.

Kas sul on kroonilise väsimuse sündroom?

Tõsine väsimus võib olla samuti kroonilise väsimuse sündroomi tunnus. See on salapärane haigus, mida iseloomustab kurnav väsimus, mis ei parane puhkamisega ja võib süveneda füüsilise või vaimse aktiivsusega.