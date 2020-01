Saun aitab eemal hoida tõsised tõved

Vähemalt kaks korda nädalas saunas higistamine võib ohtlike põletike nagu kopsupõletiku riski poole võrra vähendada. Mehed, kes nautisid regulaarselt saunaskäiku, said 30 protsenti väiksema tõenäosusega eluohtliku haiguse, vahendab Telegraph.

Teine hiljutine uuring leidis, et saun alandab vererõhku ja vähendab südamehaiguse riski. Eelmisel aastal leidsid teadlased aga, et regulaarne saunas käimine võib isegi dementsuseriski madaldada.

Teadlased dokumenteerisid kui tihti iga mees saunas käis ning kui paljud määrati haiglaravile astmahoogude, kopsupõletiku, või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega, mis on tõsine, enamasti suitsetamisest põhjustatud kopsuhaigus.

Need, kes käisid saunas kaks või kolm korda nädalas jäid haigeks 27 protsenti vähem kui need, kes käisid saunas harva või üldse mitte.

Saunafännid, kes käisid higistamas neli või rohkem kordi nädalas, said 41 protsenti väiksema tõenäosusega kopsupõletiku. Teadlased ei ole kindlad, miks saunal respiratoorsetele haigustele nii suur mõju on, kuid teooria järgi kergendab see hingamisteede takistusi.