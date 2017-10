Uuring: korduvat põiepõletikku leevendab vee joomine

Uuringus jõid noored naised, keda vaevas põiepõletik, iga päev kuus klaasi vett. Peale seda oli neil 48 protsenti väiksem tõenäosus saada uus põletik, samuti pidid nad haiguse raviks poole vähem antibiootikume kasutama, vahendab CBC news.

Lisaks sellele oli aeg põiepõletiku ja korduva infektsiooni vahel veejoojatel pikem kui kontrollgrupis.

Naistel on kuseteedepõletikeks suurem soodumus. Seda eriti just oma anatoomia tõttu – lühema kusiti tõttu on bakteritel lihtsam pärasoolest vagiinasse ja sealt edasi põide kanduda. Uuringu autor dr Thomas Hooton ütles, et suurem vedelike tarbimine vähendab põiepõletike riski kahel moel. Vesi takistab bakterite kinnitumist põiele ja vähendab bakterite üldist kontsentratsiooni, mis põletikku võiks põhjustada.

Bakterite veega põiest väljauhtumine ongi peamine haigusest parandaja ja uuringu tulemused viitavad sellele, et juues piisavalt vedelikku ei vaja mõned naised võib-olla enam põiepõletiku raviks antibiootikume.

Bulgaarias tehtud uuringus osales 140 menopausieelset naist, kel oli möödunud aastal olnud vähemalt kolm põiepõletikku. Kõik naised ütlesid ise, et joovad igapäevaselt vähe – umbes neli tassi vedelikku, millest kaks tassi oli puhas vesi.

Pooltel naistel paluti tarbida poolteist liitrit ehk umbes kuus tassi vett päevas lisaks oma varem tarbitud vedeliku hulgale. Täpsemalt paluti neil juua pooleliitrine veepudel iga toidukorra alguses ja lõpetada see enne järgmist toidukorda. Kuigi tarbitud vedeliku hulk muutus uuringu jooksul, siis jõid nad umbes poole rohkem vett, kui kontrollgrupp.

Uuringu autori dr Hootoni sõnul ei ole oluline tarbida poolteist liitrit vett päevas, kuid rohkem kui tavaliselt juua on kindlasti korduvate põiepõletike puhul kasulik.