Briti uurijad hoiatavad naistele suunatud viljakustestide eest

Munasarjade reservi test mõõdab hormoone veres, et anda aimu, kui palju munarakke võiks naisel hetkel olla. Ameerika meditsiiniajakirjas avaldatud uuring leidis aga et need testid ei ennusta naise viljastumise võimalust, vahendab BBC.

Testid loodi algselt selleks, et välja selgitada, kuidas viljakusravil olev naine võiks reageerida ravimitele, mida kasutatakse munarakkude tootmise stimulatsiooniks. Siiski reklaamivad mõned firmad neid kui viljakusteste.

Uuringus osales 750 naist vanuses 30 kuni 44 aastat, kel ei olnud varem viljatust diagnoositud ja nad olid üritanud rasedaks jääda viimased kolm kuud või vähem.

Tulemuse näitasid, et kui naisel mõõdeti madal testitulemus, ei mänginud see mingit rolli võimaluses poole aasta või aasta pärast rasestuda.

Londoni Kolledži viljakusekspert dr Channa Jayasena ütles, et hormonaalne tase muutub ajaga ning sellest pildi võtmine ütleb väga vähe naise viljakuse kohta isegi mõne päeva pärast.

Testid võivad olla endiselt efektiivsed, et näha, millist ravi viljakusprobleemidega naisele võiks määrata. Samuti ei uuritud munarakkude reservi testi mõju pikema aja jooksul, vaid ainult kuue kuu kuni aasta jooksul peale testi tegemist.

Briti Viljakuse Seltsi president Adam Balen ütles, et kuna viljakus väheneb nii naistel kui ka meestel, eriti koos vanusega, siis tuleks arsti poole pöörduda siis, kui ühe aastaga ei ole õnnestunud rasestuda.