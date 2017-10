Treenerite kolm nippi, kuidas heasse vormi saada

Personaaltreeneriga töötamisel on mitmeid eeliseid, kuid enda eelistusi, võimeid ja keha tead sa ise kõige paremini. Health pakub välja mõned treenerite soovitused, kuidas ennast motiveerida.

Tee endale ise konsultatsioon

Alusta oma eesmärkide selgeks tegemisega. Pane paika lühiajalised sihid, näiteks, et jõuad sellel nädalal kolm korda jooksma. Loo graafik, kus märgid kõik treeningud ja puhkepäevad telefoni koos märguannetega.

Tee treeningu kohta mõned märkmed. Päeviku pidamine aitab näha, millest on kasu ja millest mitte.

Vorm korda

Ideaalse vormi jäljendamiseks võid alustada treeningpiltide või videode jäljendamisega. Spikri kasutamises pole midagi häbiväärset.

Filmi ennast ja vaata, millistes kohtades su vorm harjutust tehes kannatab või kasuta lihtsalt peeglit.

Kontrolli oma asendit ja meenuta endale iga paari minuti tagant, et selg oleks sirge ja kõhulihased tugevad.

Suurenda oma vastutust

Kui sul on personaaltreener, siis pead igatahes kohale ilmuma, kuid inimesed kipuvad rohkem pingutama ka teiste kohalolul. Mõtle endale mõned motiveerivad hüüdlaused ja korda neid. Näiteks, et pool tundi trennis on parem kui pool tundi diivanil Instagramis istumine.