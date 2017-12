Peretragöödia suunas abistama vaimsete haiguste all kannatajaid

Oma tegevusest vaimse tervise probleemidele tähelepanu juhtimisel rääkis nüüdseks 74-aastane sotsiaaldemokraadist endine poliitik tänavu septembris pikemalt Taani rahvusringhäälingu sarjas «Statsministrene» («Peaministrid»).

1993. aasta augusti lõpus külastas seitse kuud varem oma kabineti moodustanud Nyrup Rasmussen peaministrina Gröönimaa toonast valitsusjuhti Lars Emil Johanseni. Ühel hetkel tajus ta äkitselt, et midagi on valesti, ega saanud enam sellest tundest lahti. Nyrup Rasmussen püüdis telefoni teel ühendust saada oma tollal 24-aastase tütre Signega, kes alates teismeeast põdes skisofreeniat.

Nyrup Rasmusseni sõnul oli tal esialgu väga raske tütre haigust tunnistada. Sarjale «Statsministrene» antud intervjuus tunnistas ta, et isad taipavad sageli viimasena, kuidas nende lapsel tegelikult läheb. Nii nagu paljud isad enne teda, ütles ka Nyrup Rasmussen, et tütar võtku end kokku. Haiguse tõsidust taipas ta alles hiljem ja see tõi kaasa pideva mure lapse pärast.

Kuna tollal oli Gröönimaal halb telefoniühendus Taaniga, ei saanud Nyrup Rasmussen oma Kopenhaagenis elavat tütart kätte. Varsti sai ta sõnumi, et Signe oli endalt elu võtnud.

Tagantjärele on Nyrup Rasmussen kirjeldanud seda kui hetke, mil kõik jäi äkitselt seisma. Terve tagasitee Gröönimaalt Taani oli ta täiesti apaatne.

Äkitselt kokkukukkunud maailmas seisis mehe ees kaks stsenaariumi. Neist üks oli ennast tütrega juhtunu pärast elu lõpuni süüdistada ja end süütunde alla matta. Teise valiku kohta esitas ta endale küsimuse: mida Signe tegelikult tahtnud oleks? Ja seejärel mõtles ta, mida olulist oleks temal võimalik ära teha.

Nyrup Rasmusseni ees oli valik, kas jätkata peaministrina või mitte. Lõpuks otsustas ta jätkata (püsis ametis 2001. aasta lõpuni – toim) ning kasutada oma võimu abivajajate aitamiseks. Pärast Euroopa Parlamendi liikmekohalt ja tipp-poliitikast lahkumist 2009. aastal on Nyrup Rasmussen organisatsioonide Det Sociale Netværk ja Headspace eestseisja.

Trine Hammershøy, kes on nii Det Sociale Netværki kui ka Headspace’i direktor, räägib, et varem ei pööratud psüühilistele haigustele kuigi suurt tähelepanu, kuid osalt tänu endise valitsusjuhi tegevusele on teema ühiskonnas järjest päevakajalisemaks muutunud. Hammershøy sõnul on Nyrup Rasmussen tuntud poliitikuna oma kogemusest ausalt rääkides ja usku säilitades teinud paljudele suure teene, tuues lootust nii vaimsete haiguste all kannatajatele kui ka nende lähedastele.

Det Sociale Netværk on organisatsioon, mille eesmärk on parandada Taani noorte vaimset tervist ja ennetada vaimseid haigusi. Headspace’ist leiavad noored aga anonüümset abi. Nyrup Rasmussen on öelnud, et peaministriks olemise hea külg on see, et sul on suuremad eelised midagi reaalselt muuta, ning iga kord, kui nad saavad nüüd kas või ühele noorele abiks olla, on sellel sõnulseletamatu väärtus.

Taani rahvusringhäälingu portaalis ja ajalehes Berlingske ilmunud artikleid vahendas Kristel Pallasma.