Test: kas tarbid täna liiga palju alkoholi?

Kuigi sageli teatakse, et alkohol kahjustab maksa, mõjutab meelemürk tegelikult kogu organismi. Alkohol imendub nimelt maost kiiresti verre, veri kannab selle edasi ajju ja üle keha kõikide organiteni. Keha hakkab alkoholi mõjudest taastuma tund aega pärast viimast joogilonksu, rääkis erameditsiinikeskuse Confido tervisetreener Triinu Stanford. Ta lisas, et täielikult taastub keha alles nelja kuni kuue nädalaga.

Taastumine toimub selle ajaga aga ainult siis, kui inimene joob normi piires ehk kindlasti mitte rohkem kui neljal päeval nädalas. Naised võivad juua kuni kaks ja mehed kuni neli ühikut alkoholi päevas.

Kui maks hakkab alkoholi töötlema ja organismi puhastama, vabastab kõhunääre insuliini, et madaldada veresuhkru taset, mis normaliseerub tavaliselt 24 tunniga. Sageli võib see aga võtta kauem, kuna alkoholi tarbides suureneb isu suhkrurikaste toitude järele. See viib omakorda veresuhkru taseme veel enam paigast ära, rääkis Stanford.

«Me saame ise aidata kaasa keha kiiremale taastumisele, kui tarbime järgmisel päeval rohkelt vett ning palju puu- ja juurvilju,» rõhutas tervisetreener.

Enamik füüsilisi sümptomeid peaksid tema sõnul kaduma 48–72 tunniga, kuid nädalaga paraneb juba une kvaliteet, vähenevad nahaprobleemid ja suureneb energiatase.

Kõige sagedasem alkoholiga kaasnev probleem on tervisetreeneri sõnul maksakahjustus või maksatsirroos, sest maksarakud ei taastu. «Sageli algul ei märgata haigust, kuna maks suudab hoolimata probleemist endiselt kompenseerida oma funktsioone ja inimene võib tunda ennast pikemat aega tavapäraselt,» selgitas Stanford.

Ta lisas, et alkohol kahjustab pöördumatult ka teisi organeid. Näiteks on korduvalt leitud, et alkoholi tarbimine suurendab oluliselt naistel rinnavähi riski ka harva tarbimise ja väikeste koguste puhul.

Peale selle nõrgendab meelemürk Stanfordi sõnul ka südant, suurendab infarkti ja kõrgvererõhktõve ohtu, aeglustab vereringet ning vähendab valgete vererakkude tootmist, nõrgendades nii immuunsüsteemi.

