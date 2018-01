5 kohta kehal, kust nahavähi märke otsidagi ei taipa

Reader’s Digest portaal avaldab mõned kohad kehal, mida me ehk igapäevaselt ei uuri, ent kus on samuti mõningane tõenäosus vähi tekkimiseks.

Küünte all. Kui seni hirmutati inimesi solaariumiga, mille kiirgus võib tekitada nahavähki, siis tegelikult mõjuvad justkui minisolaariumina ka UV-valgustid, mida kasutavad oma töös küünetehnikud. Otse küüntele vähivormi ei teki, kuid see võib areneda küüne all ja jääda seepärast mõneks ajaks märkamatuks. Samal põhjusel soovitavad arstid päevitamisel kanda päikesekaitsekreemi ka sõrme- ja varbaotstele ning võimalikult küünte lähedusse.

Suguelunditel. Sel puhul on sageli tegu melanoomiga ning põhjuseks ei pruugi olla alasti päevitamine. Nimelt võib melanoom levida ka kohta, mis on kaugemal kehaosast, mis tavapäraselt rohkelt päikest saab. Nii pole väga haruldane, et see areneb välja just suguelunditel. Piinlik mure küll, ent ka selliste muutuste märkamine vajab kiiret reageerimist.

Peanahal. Mida rohkem juukseid, seda raskem on nahavähi märke peanahalt leida. Samuti võidakse seda segamini ajada näiteks kõõmaga, mis sügelust ja ebamugavust tekitab. Seepärast tuleks lasta näiteks oma juuksuril tähelepanelik olla ning anda arstile märku, kui peanahal pidevalt midagi kipitab, sügeleb ja veritseb.

Varvaste vahel. Ka see on koht, kuhu ei taibata suvel päikesekaitsekreemi määrida. Kui seejärel sügisel ja talvisel ajal on pidevalt sokid jalas ning oma jalgu märkimisväärselt ei uurita, võibki juhtuda, et muutused isegi varvastel jäävad märkamata. Nahavähk võib aga varvastel areneda täpselt samamoodi nagu mistahes muul kehaosal.

Tätoveeringu sees. Tätoveeringu kandja armastab enamasti seda eksponeerida nii suvel kui ka talvel. See aga ei tähenda, et suvel, aga ka talvel soojal maal puhates võiks päikesekaitsekreemi kandmise ära unustada. Levinud on ka müüt, et tätoveering toimib ise naha kaitsjana, ent nii see siiski pole. Pigem võib tätoveering teha selle kandjale karuteene ning oma mustri tõttu olulisi muutusi nahal hoopis varjata. Seega vajab isegi tätoveering kandja tähelepanu ja hooldust.