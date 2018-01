Viis soovitust, kuidas uuel aastal tervislikumalt elada

Toitumisnõustaja Lisa Drayeri soovitused CNNis, kuidas olla tervislikum ja jõuda oma eesmärkideni:

1. Kui sööd, praktiseeri teadvelolekut (mindfulness)

Süües teadveloleku praktiseerimine aitab vähendada olukordi, kus vaatad telerit ja muudkui näksid midagi, selle kogust märkamata. Samuti sobib selle praktiseerimine emotsionaalsetele sööjatele. Nii saab inimene paremini aru, miks ta sööb. Kas see on näiteks seotud sõprade või oma aja puudusest?

Mindfulness’i praktiseerimiseks tuleks enne söögi suhu pistmist mõelda, kui näljane sa skaalal 1 kuni 10 oled. Kui saad söödud, kui näljane sa pärast oled? Hea oleks leida tasakaal ehk mitte süüa liiga vähe ega mitte ka liiga palju.

2. Tee kodus süüa

Nii saad kontrollida, mida sa sööd. Saad valida värsked ja tervislikud koostisosad ning lisada nii paljud soola või suhkrut, kui ise soovid. Tee plaane, mis päevadel teed ise kodus süüa. Ole samas realistlik ja arvesta ka oma huvialade, trenni või muude tegevustega. Plaanid võivad muutuda, aga alla ei tasu anda.

3. Üks lihavaba päev nädalas

Paljud inimesed tarbivad liiga palju liha ja samas liiga vähe köögivilju. Lihavaba päev võib aidata neid probleeme lahendada. Taimsete toitude söömine annab kehale kiudaineid, vitamiine, mineraale, kasulikke rasvhappeid ja fütotoitaineid. Võid proovida ka oma lemmikroogade loomseid koostisosi taimsete vastu vahetada. Näiteks võib lasanjesse panna hakkliha asemel hoopis brokolit, seeni või pipart.

4. Rohkem puu- ja köögivilju

Need annavad sageli vähe kilokalorid, neis on palju kiudaineid, vitamiine, mineraale ja antioksüdante, mis aitavad langetada erinevate haiguste tekkimise riski. Samas tarbitakse neid üldiselt siiski soovitustest vähem. Alustuseks tuleks vaadata, kui palju puu- ja köögivilju sa praegu tarbid ning luua enda jaoks sobiv lahendus, näiteks süüa lõuna kõrvale salatit või lisada hommikupudrule marju. Lisaks ei tasu karta ka külmutatud köögi- või puuvilju, need on samuti tervislikud.

5. Vesi

Nagu köögiviljadega, kipuvad paljud inimesed tarbima liialt vähe vett. Kui organismis on piisavalt vett, aitab see hoida eemal väsimust ja nälga ning turgutab ainevahetust. Vesi aitab kehal paremini toimida. Tihti ajavad inimesed joogijanu segamini ka näljaga. Kui aga jood piisavalt, ei vaja keha ebavajalikke lisakaloreid. Veetarbimist aitab suurendada näiteks veepudeli kaasavõtmine, sest nii ei lähe selle vedeliku tarbimine nii lihtsalt meelest. On öeldud, et keskmiselt peaks inimene tarbima ööpäevas kaheksa klassi vett.