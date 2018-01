Kas proovid järele? Organismi puhastamine parandab tuju ja välimust

Keha puhastamise eesmärgiks on väljutada ebavajalikud antitoitained, toetada maksa tegevust, pakkudes vajalikke toitaineid ja vähendades n-ö töökoormust, kirjutab tervisliktoitumine.ee. Maks ladustab kehas vitamiine ja toitaineid, aga ka suhkrut ja rasva ning jagab seda vereringesse. Sellest, millal maks abi vajab ehk vajadusest organismi puhastada annab märku inimese üldine enesetunne. Liialt koormatud maks võib põhjustada väsimust, pea-, lihase- või liigesevalu ning liiga sagedast haigestumist.

«Puutume iga päev kokku väliskeskkonnast pärit toksiinidega ja ka kehas tekib eri protsesside käigus toksiine. Oma eluviisidega, sealhulgas toitumisega saame palju ära teha selles osas, kuidas keha suudab puhastumisega toime tulla,» selgitas toitumisnõustaja ja Eesti toitumisnõustajate ühenduse liige Siiri Krümann.

Organismi puhastamine toob kaunimad küüned, juuksed ja naha

Puhastumise tulemuseks peaks olema paranenud enesetunne, rohkem energiat, klaarim ja säravam nahk, vähenenud peavalud. Puhastuskuur võib kaasa tuua kaalulanguse, kuna menüüst tuleb eemaldada maiustused ning rõhk on tervislikul toiduvalikul.

Ilusamaks muutunud nahal, juustel ja küüntel on lihtne põhjus – puhastunud keha saab tegeleda uute rakkude ülesehitamisega. «Kui keha puhastussüsteem on ülekoormatud, tegeleb keha sellega, et kuidagi hakkama saada ning uuenemiseks ei jätku piisavalt ressurssi,» märkis Krümann.

Keha vajab edukaks toimimiseks vitamiine, mineraale, valke, rasvu jms. Kui neist suur osa tuleb kulutada organismi puhastusfunktsioonide toetamiseks, siis keha uuenemise protsessil jääb olulistest ainetest vajaka. See on ka põhjus, miks nahk on vahel kare või küüned haprad ja laigulised.

Kuidas toimib puhastusprotsess?

Ideaalses maailmas saab keha puhastusega ise hakkama. Selleks on vaja toit enne organismi imendumist piisavalt lagundada. Ka tuleb hoolitseda, et ümbritsevast keskkonnast, toidust ega joogist ei tuleks kaasa toksilisi ühendeid. Soolestik, maks ja erituselundid peaksid töötama laitmatult. Paraku igapäevaelus see nii ei käi.

Toiduga saame organismi kaasa hulga soovimatut, näiteks taimekaitsevahendite jääke, ravimeid, lisaaineid jm. Keskkonnast saame külge õhusaastet, parfüüme, sigaretisuitsu ning ka keha ise toodab palju ebasoodsat nagu ainevahetuse lõpp-produktid, bakteriaalsed endotoksiinid jne.

Krümanni sõnul tähendab puhastamine seda, et toit sisaldab võimalikult vähe kehale halvasti mõjuvaid ning võimalikult palju puhastusprotsessi toetavaid aineid. Vajalikud on mineraalained, vitamiinid, fütotoitained, probiootikumid, kiudained, head valgud ja rasvad jne. Halvasti mõjuvad praetud toidud, maiustused, sageli piimatooted. Naha jaoks on olulised vitamiinid A, C, B, K , E ning oomega-3-rasvhapped.

Puhastuskuuri ajal võiksid toidukogused olla veidi väiksemad ning süüa tuleks tihedamini – kolm toidukorda ja kaks vahepala on siin omal kohal. Kuna maksal on raske töödelda küllastunud rasvu, rasvaseid liha- ja piimatooteid, transrasvu ja hüdrogeenitud rasvu, siis võiksid suured praed, valmistoidud, koogid ja küpsised jääda menüüst välja.

«Puhastumise ajaks on hea loobuda ka rafineeritud nisujahust ja sellest valmistatud toodetest, valgest riisist, maiustustest, kohvist, mustast teest, praetud toitudest,» loetles nõustaja toitainetevaeseid söögiaineid, mis ei toeta organismi mürkidest vabanemisel.