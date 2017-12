Naine päästis sotsiaalmeedia postitusega lapse elu

Felicity. Seda pilti kasutas ta ema sotsiaalmeedia postituse juures. | FOTO: News Service South West

33-aastase Charlotte Salisbury tütar Felicity sündis retinoblastoomi ehk silma võrkkesta pahaloomulise kasvajaga, kirjutab Independent. Näiteks Ühendkuningriigis mõjutab see vaid 40 kuni 50 last aastas. Felicity diagnoosi saamiseks kulus üheksa kuud.

Tüdruku ema arvas alguses, et lapse silmas on lihtsalt nn valguspeegeldus, kuid selgus, et seal on hoopis kuus agressiivset kasvajat, mõlemas silmas kolm. Tõstmaks teiste inimeste vähi äratundmise teadlikkust, kirjutas naine pärast oma lapse tervenemist Facebooki selle vähi sümptomite kohta.

Seda postitust märkas 20-aastane Taomi Sharlotte, kelle tütrel Lydial diagnoositi see sama vähk. Kahjuks ei näinud Taomi postitust nii vara, et arstid oleks saanud päästa tüdruku vasaku silma. Kasvaja oli juba liialt suur. Õnneks ei olnud vähk aga veel paremasse silma jõudnud ja nii õnnestus tüdruku elu päästa. Praegu ootab pere uute testide tulemusi.

Taomi rääkis, et kui ta poleks näinud Charlotte postitust, ei oleks ta lapsel vähki ära tundnud. Ta on naisele väga tänulik. Charlotte arvas alguses, et hoiab oma lapse haiguse salajas, kuid mõtles ümber, et teisi vanemaid hoiatada. Tema postitust jagati Facebookis üle 65 000 korra. Charlotte tütar saab praegu keemiaravi ja ta reageerib ravile hästi.