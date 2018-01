Kuidas ma lendjooga abil tiivad sain

Kas tõesti on võimalik, et lapsepõlve mängulust, vabadus ja kergus annavad kokku igati tõhusa treeningu? On. Ja kuidas veel! Juba esimest õhuharjutust tehes olen üle kere higine ning lihased annavad märku, et koormus on… ikka tükk maad suurem, kui neile meeldiks. Samas on lendamise tunne nii võrratu, vaimustav ja eriline, et ma ei pane pingutamist pahaks.

Aerial Yogilates. Õpetaja Karina Nõgisto-Hirvoja juhendab ja julgustab: "Lase end vabaks, usalda ennast, kõik tuleb välja." Ja tal on õigus! FOTO: Eero Vabamägi

Kuidas see siis käib? Haaran silmade kõrguselt linast ning sirutan kanga parema jalaga pingule. Niipea kui õhku tõusen, hakkan pöörase hooga kiikuma, sest tasakaalu ma õhus veel hoida ei oska. Aga see ei loe! Õhus hõljumine on nauding. Õpetaja juhiste järgi painutan pea alla ning sirutan jalad taeva poole. Tunnen end nii turvaliselt ja vabalt, et ei suuda ise ka ära imestada! Olen ju ometi pahupidi poosis, milles mu keha ei ole iial enne olnud!

Aerial yogilates’e looja ja Karina Yoga stuudio õpetaja Karina Nõgisto-Hirvoja noogutab. Tema teadis, et see õnnestub, mina siis veel ei teadnud. «Sul tuli üllatavalt hästi välja,» ütleb ta. «Küllap said pihta, et siin tuleb ego ukse taha jätta ja oma keha kuulata. Väljakutset ja arenguruumi peabki olema. Sageli oleme harjunud, et kõik on hästi lihtsaks tehtud, enamikule nii meeldibki, aga… Avastamine ja arenemine pakub palju rohkem rõõmu!»

Kõige lühem tee selle erilise tunni nautimiseni tõenäoliselt just nii kulgebki. Kuulad tähelepanelikult õpetajat, usaldad teda, usaldad ennast ja siis lihtsalt teed. Jätad kõrvale hirmud, kahtlused, kõik segavad mõtted. Siin tunnis pole vaja mõelda, vaid hoopis hetkes olla. Ning mulle, kes ma pole olemuselt just kuigi meditatiivne tüüp ning enamasti oma mõttemöla vaikima sundida ei suuda, on see esimene kord elus, kus mu pea on tõepoolest puhas. Istun õhus ja mediteerin. See on maailma parim tunne!

Meeleolu lisab veelgi hämar ruum, mida valgustavad UV-lambid. Tunnieelse häälestumise korras tegi meigikunstnik Silja Saareoks-Kaldre kõigile helendavad maalingud. Ja nüüd käib õhus nagu mingi haldjate tants, kel polegi vaja liikumiseks jalgu maha toetada.

Helendav haldjabande on korraks maapinnale laskunud. Trennikaaslased Karina Yoga stuudios. Keskel õhus õpetaja, ees paremal Paula Johanna Rõuk ja loo autor. FOTO: Eero Vabamägi

Hirmu kammitsatest vabaks

«Alguses on inimestel tavaliselt hirm,» räägib Karina. «Ei julgeta käsi lahti lasta, ennast pea alaspidi pöörata – kõik tundub võimatu. Aga niipea kui õpid ennast usaldama ja leiad taas üles lapsemeelsuse, siis suudad! Vau!-efekt tuleb kõigil, varem või hiljem. Ainus, mis meid elus tagasi hoiab, on enda pea, oma hirmud.»

Karina põhimõte on kõik tasemed ühes tunnis kokku panna: algajad teevad lihtsamaid asendeid, osavamad keerukat akrobaatikat, igaüks valib endale jõukohased väljakutsed. Õhkkond on uskumatult soe. Ma näen neid graatsilisi kaunitare esimest korda elus, aga tunnen kohe, et omad. See ei loe midagi, et mina olen kõige kobam. Siin tunnis pole ei võistlemist ega võrdlemist. On aeg iseendaga olla ja lennata!

See on minu elu esimene kohtumine õhulennujoogaga. Olen hoiatatud, et tavalisest aerial joogast on Karina loodud aerial yogilates oluliselt intensiivsem ja pakub rohkem põnevust. Ja see tundub mulle eriti tore!

«Minu elu suur kirg on õhukangad, sealt tuligi idee ühendada jooga, pilates, tsirkus ja meditatsioon,» selgitab Karina. Ise on ta õppinud joogamekas Himaalajas ashtangat ning hathat ning täiendab end pidevalt õhuakrobaatikas. «See kõik sobib üllatavalt hästi kokku! Mulle peab tunnis olema ka kirkuse aspekt, arenemisvõimalus, eneseületuse rõõm. Samas on aerial yogilates väga meditatiivne ja sügav tund, haarab kaasa nii füüsiliselt kui ka vaimselt.»

Elasin seni usus, et olen üpris tugev, aga üllatus-üllatus: sama jõud, mis lubab kangile raskusi laduda, ei aita siin tunnis karvavõrdki! Tarvis on näiteks sõrmelihaseid, et ennast üleval hoida. Tundub, nagu tolgendaks mul keedumakaroni kimp käelaba küljes – no ei jaksa! Kuid teiselt poolt on tore teada, et keha teeb tööd tõesti viimase kui sõrme- ja varbaotsani.

Võimalus lihasegruppe eraldi treenida tundub yogilates’ega võrreldes suisa sanatooriumina! Kuna õhus toetuspunkti pole, on tarvis kõik lihased pidevalt pinges hoida. Kõhulihased ja selg saavad eriti palju vaeva näha. Ma ei imesta, et kõigil mu trennikaaslastel on supersale talje, sest siinne treening pakub kahtlemata üht lühemat teed selle saamiseks.