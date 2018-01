Millal võib süüdistada paksuks minemises hormoone?

Rasvumise patogenees ehk haiguse teke ja arenemine on dr Ambose sõnul multifaktoriaalne: kombineeruvad pärilikud tegurid (KMI on 40–70 protsenti pärilik) ja keskkonnamõjud, näiteks füüsilise töö kadumine, teleri ja nutiseadmete liigne kasutamine, ravimid ja ebapiisav uni.

«Alguse saab kõik siiski peast, kuna just hüpotalaamilised keskused on need, mis kontrollivad energiabilanssi, reguleerides isu ja energia kulutamist,» selgitas tohter. Nii lühiaegset kui pikema perioodi energiabilanssi kontrollitakse tsentraalsete mehhanismide ja perifeeriast (mikrobioom, rasvkoerakud, magu, kõhunääre jne) saabuvate signaalide koostöös.