Kelly Sildaru kutsub üles raskelt haigeid lapsi teraapiasse aitama

Arendavate teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, laste puhul ka arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku parandamine. Arendavaid teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat.

Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid tagada. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust ka kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.

Sildaru ütleb, et tema taastusravi pärast pole vaja muretseda. Ta nendib, et ei saa seekord küll olümpiale ning sellest on muidugi kahju, aga mõne kuu pärast on tal põlv korras ning ta hüppab ja trikitab jälle. Sildaru toob välja, et kümnetele raskelt haigetele lastele võivad erinevad arendavad teraapiad anda aga täiesti uue elukvaliteedi.