5 nõuannet, kuidas juba varakult ennetada luuhõrenemist

Luude tugevust ja massi saab enim mõjutada kasvueas valdavalt esimese kahekümne eluaasta jooksul, vahendab Harvardi Ülikooli terviseblogi. Nii luude kui ka üldise tervise heaks on oluline, et inimene saaks toidust vajalikul hulgal vitamiine ja mineraalaineid.

Luid ja lihaseid saab terve ja tugevana hoida aktiivse elustiiliga. Kummagi harjumuse säilitamine terve elu jooksul on tähtis, et hoida üldist tervist, ent rohkem võiks sellele tähelepanu hakata pöörama vanemana, mil osteoporoosi risk märgatavalt tõuseb.

Jälgi oma toitumist. Luude heaks on tähtis saada toidust kaltsiumi ja D-vitamiini, mille sisalduse poolest on rikkalikud piimatooted, kala, pähklid-seemned, maitseürdid jm. Samas ei saa siinkohal unustada, et olulised on ka teised vitamiinid ehk menüü olgu tasakaalustatud.

Säilita tervislik kehakaal. Osteoporoos kipub ohustama sagedamini neid, kes on hapra kehaehitusega ja alakaalulised. Kehakaalu normi piires hoidmine on oluline eelkõige naiste jaoks, sest kehva toitumise, pideva stressi või liigse treeningu tõttu võib alakaalulisel naisel ära jääda menstruatsioon. See tähendab seda, et östrogeeni tase on langenud liiga madalale ning see omakorda mõjutab ka luude tugevust.