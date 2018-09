Haigused, mis ohustavad õunatüüpi kehaga ehk kõhurasvaga kimpus inimesi

Selline rasvumine esineb rohkem meestel, aga ka vanematel naistel pärast menopausi. Uurimused on näidanud, et õunakujulist rasvumist põhjustab ka pikaajaline stress, mille põhjuseks peetakse stressi puhul erituvat liigset kortisooli.

Pirnikujulisel rasvumisel koguneb rasv reitele ja puusadele. Selline rasvumine on iseloomulikum naistele. Pirnikujulist rasvumist peetakse õunakujulisest vähem ohtlikuks, kuna rasv on kogunenud põhiliselt naha alla, mitte siseorganite vahele. Paraku on sellist rasvumist raskem likvideerida, sest vaatamata vähese energiasisaldusega dieedile ja kehalise koormuse tõstmisele kaob rasv kõige raskemini just reitelt.