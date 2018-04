Jooksmine lindil või metsarajal – kumba eelistada?

Jooksulint on kahtlemata üks populaarsemaid treeningseadmeid, kuna sellel saad kiiresti ja mugavalt treenida kodust lahkumata, kirjutab VeryWellFit. Paljud ilmselt leiavad, et ohutum ongi joosta või kõndida just kodus lindil, samuti saab seda teha ilmast sõltumata. Jooksulint on hea kaaslane ka jõusaalikülastajatele ning seda kasutavad isegi tippsportlased.

Jooksulindi eelised on kokkuvõtvalt järgmised:

Kehv ilm, temperatuur ega maastik pole probleemiks;

Võid igal ajal treeningu lõpetada ega pea mõtlema viimasele koduni jäänud kilomeetrini;

Trenni saab teha samal ajal telerit, videosid või sotsiaalmeedia sisu vaadates;

Jooksulindi tugev pind on stabiilne ega tekita liigestele suurt koormust;

Oma ohutuse pärast ei pea muretsema;

Vajadusel on kerge minna tualetti või vett jooma;

Jooksupartnerit pole vaja.

Samas on ka neid, kes jäävad truuks vaid värskes õhus jooksmisele, sest selle teevad parimaks järgmised põhjused:

Joosta saab peaaegu igal pool;

Soovi korral saab iga kord joosta eri marsruudil ja näha midagi uut;

Joostes saad nautida vaadet, hingata värsket õhku, märgata loodust ning aastaaegade vaheldumist;

See nõuab veidi rohkem pingutust kui lindil jooksmine ja nii on ka kalorikulu pisut suurem;

See võib rohkem motiveerida kui lindil jooksmine, sest pead läbima kindla raja ega saa nii lihtsasti katkestada;

Pärast väljas jooksmist võid oma saavutuse üle rohkem uhkust tunda;

Jooksmisega saad ühendada oma koera väljaviimise ja tema treenimise.

Üldiselt saab nii jooksulindil kui ka värskes õhus joostes tehtud sarnase treeningu, juhul kui pingutuse tase jääb samaks. Siin võib aga tulla treeningusse suur erinevus, juhul kui hindad pingutust oma pulsi, kiiruse ja läbitud kilomeetrite järgi. Nimelt kui jooksed lindil sama distantsi nagu väljas, on lindil tehtud pingutus ja energiakulu siiski väiksem. Seda seepärast, et lindil pole mingisugust tuuletakistust, selle pind on sile ega nõua pingutust nagu maastikul jooksmine ning lisaks soodustab ringi käiv lint jooksmist. Selleks, et lindil rohkem pingutada ning maastikujooksu imiteerida, võib lindi kallet tõsta ülespoole.

Kui soovid treenida mõneks jooksuvõistluseks, on kindlasti mõistlikum harjutada end õuetingimustega, sest pelgalt jooksulint ei anna õiget tunnetust tuulest ega maastikust. Lindil võib muidugi samuti vahel trenni teha, ent enam kui pooled trennid võiksid siiski toimuda väljas. Õues joostes saavad lihased sellist tüüpi pingutuseks parema ettevalmistuse ning saad end harjutada ka eri ilmastikutingimustega. Veel üks asi, mida lint ei suuda imiteerida, on mäest alla jooksmine, ent ka seda tehnikat peab (harrastus)sportlane oskama. Niisamuti ei saa lindil võtta kurve, mistõttu peab sellist keha kohandamist harjutama samuti väljas.