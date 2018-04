USA uuring proovib seletada Mona Lisa saladuslikku naeratust

California San Diego ülikooli teadlased uurisid, kuidas meie emotsioonid muudavad seda, mida enda ümber näeme. Seda ka siis, kui me ei tea, et miski on meie tundeid mõjutanud, vahendab Daily Mail.

Uuringus osalenud teadlase Erica Siegeli sõnul rajaneb nende uurimus kaasaegsele teooriale, mille järgi on aju ennustav, mitte reageeriv elund. Teisisõnu kasutame me oma elukogemusi selleks, et ennustada, mida me järgiseks kogeme. Sissetulevat informatsiooni kasutame aga selleks, et oma prognoose korrigeerida, kui peaksime eksima, seletas Siegel teooriat.